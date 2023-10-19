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Основная оппозиционная партия Польши выдвигает Туска на должность премьера и поручает коалиционные переговоры

19 октября, 2023 четверг
20:21
Мир

Крупнейшая оппозиционная политсила Польши "Гражданская платформа" выдвигает кандидатуру экс-президента Евросовета Дональда Туска на премьер-министра Польши и одновременно дает ему полномочия вести переговоры с потенциальными коалиционными партнерами

Об этом в четверг после заседания совета партии сообщил журналистам один из лидеров партии Борис Будка, передает Укринформ.

"Совет партии уполномочил Туска на коалиционные переговоры с "Третьим путем" и Левицей. В то же время, конечно, подтверждено, что кандидатом от "Гражданской платформы" на должность премьер-министра Польши является Дональд Туск", - отметил Будка.

Он убежден, что коалиционные переговоры будут эффективными.

Будка также сообщил, что Туск, вероятно, 25-26 октября, будет находиться в Брюсселе, где будет вести переговоры с европейскими лидерами.

  • После подсчета всех бюллетеней на выборах в парламент в Польше, лидерство завоевала партия власти "Право и справедливость". Она получила 35,38%. За ней следует оппозиционный блок "Гражданская платформа" - 30,70%, затем - "Третий путь" (14,40%), "Левица" (8.61%) и ультраправая антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Это означает, что "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица" имеют возможность создать новый кабинет.
  • Занявший третье место блок "Третий путь" заявил, что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").
  • По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.
Польша
вибори
Дональд Туск
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