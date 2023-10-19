Основная оппозиционная партия Польши выдвигает Туска на должность премьера и поручает коалиционные переговоры

Об этом в четверг после заседания совета партии сообщил журналистам один из лидеров партии Борис Будка, передает Укринформ.

"Совет партии уполномочил Туска на коалиционные переговоры с "Третьим путем" и Левицей. В то же время, конечно, подтверждено, что кандидатом от "Гражданской платформы" на должность премьер-министра Польши является Дональд Туск", - отметил Будка.

Он убежден, что коалиционные переговоры будут эффективными.

Будка также сообщил, что Туск, вероятно, 25-26 октября, будет находиться в Брюсселе, где будет вести переговоры с европейскими лидерами.