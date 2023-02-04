Об этом заявил экс-депутат госдумы РФ и социолог Игорь Яковенко в эфире Еспресо.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что в случае ухудшения социального, экономического положения и увеличения ликвидированных оккупантов в РФ произойдет массовое прозрение по поводу войны, ведь кто мог, тот уже все понял.

"Слухи о том, что россияне массово поддерживают эту войну, очень преувеличены. Основная масса россиян - это люди, которые просто прекрасно понимают, что какие-то слова, даже просто сказанные в публичном месте между мужем и женой, повлекут за собой репрессии. Такое было. Есть случаи, когда люди в ресторане между собой обсуждали эту войну, и по доносу тут же врывались "маски-шоу", их укладывали на пол вниз и надевали наручники. Девушка в кабинке общественного туалета написала что-то о Путине нецензурное - ее вычислили по камерам и пришли к ней", - подчеркнул он.

Игорь Яковенко отметил, что есть страх со стороны российских властей, но это скорее желание заставить людей бояться и сделать невозможным протест.

"Та армия, которая сейчас воюет против Украины, примерно втрое меньше той армии, которая сейчас внутри России для подавления протеста - это росгвардия, ФСБ, ФСО, полиция. Это все армии из нескольких миллионов вооруженных людей, которые готовы уничтожить практически любой протест. Вообще тоталитарные фашистские режимы никогда в истории человечества с помощью внутренних протестов не рушились", - заметил экс-депутат госдумы РФ.