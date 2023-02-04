Основная масса россиян понимает, что произнесенные публично слова о войне повлекут за собой репрессии, - экс-депутат Госдумы РФ Яковенко
Не следует ожидать массового прозрения среди россиян, ведь большинство из них понимают, что публичные высказывания о войне приведут к репрессиям
Об этом заявил экс-депутат госдумы РФ и социолог Игорь Яковенко в эфире Еспресо.
По его словам, не стоит рассчитывать на то, что в случае ухудшения социального, экономического положения и увеличения ликвидированных оккупантов в РФ произойдет массовое прозрение по поводу войны, ведь кто мог, тот уже все понял.
"Слухи о том, что россияне массово поддерживают эту войну, очень преувеличены. Основная масса россиян - это люди, которые просто прекрасно понимают, что какие-то слова, даже просто сказанные в публичном месте между мужем и женой, повлекут за собой репрессии. Такое было. Есть случаи, когда люди в ресторане между собой обсуждали эту войну, и по доносу тут же врывались "маски-шоу", их укладывали на пол вниз и надевали наручники. Девушка в кабинке общественного туалета написала что-то о Путине нецензурное - ее вычислили по камерам и пришли к ней", - подчеркнул он.
Игорь Яковенко отметил, что есть страх со стороны российских властей, но это скорее желание заставить людей бояться и сделать невозможным протест.
"Та армия, которая сейчас воюет против Украины, примерно втрое меньше той армии, которая сейчас внутри России для подавления протеста - это росгвардия, ФСБ, ФСО, полиция. Это все армии из нескольких миллионов вооруженных людей, которые готовы уничтожить практически любой протест. Вообще тоталитарные фашистские режимы никогда в истории человечества с помощью внутренних протестов не рушились", - заметил экс-депутат госдумы РФ.
- 4 января дипломат Валерий Чалый отметил, что все российское население, не покинувшее территорию РФ и не протестующее, полностью поддерживает политику Путина.
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