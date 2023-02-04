Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Основная масса россиян понимает, что произнесенные публично слова о войне повлекут за собой репрессии, - экс-депутат Госдумы РФ Яковенко
Эксклюзив

Основная масса россиян понимает, что произнесенные публично слова о войне повлекут за собой репрессии, - экс-депутат Госдумы РФ Яковенко

4 февраля, 2023 суббота
17:42
война с Россией

Не следует ожидать массового прозрения среди россиян, ведь большинство из них понимают, что публичные высказывания о войне приведут к репрессиям

Об этом заявил экс-депутат госдумы РФ и социолог Игорь Яковенко в эфире Еспресо.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что в случае ухудшения социального, экономического положения и увеличения ликвидированных оккупантов в РФ произойдет массовое прозрение по поводу войны, ведь кто мог, тот уже все понял.

"Слухи о том, что россияне массово поддерживают эту войну, очень преувеличены. Основная масса россиян - это люди, которые просто прекрасно понимают, что какие-то слова, даже просто сказанные в публичном месте между мужем и женой, повлекут за собой репрессии. Такое было. Есть случаи, когда люди в ресторане между собой обсуждали эту войну, и по доносу тут же врывались "маски-шоу", их укладывали на пол вниз и надевали наручники. Девушка в кабинке общественного туалета написала что-то о Путине нецензурное - ее вычислили по камерам и пришли к ней", - подчеркнул он.

Игорь Яковенко отметил, что есть страх со стороны российских властей, но это скорее желание заставить людей бояться и сделать невозможным протест.

"Та армия, которая сейчас воюет против Украины, примерно втрое меньше той армии, которая сейчас внутри России для подавления протеста - это росгвардия, ФСБ, ФСО, полиция. Это все армии из нескольких миллионов вооруженных людей, которые готовы уничтожить практически любой протест. Вообще тоталитарные фашистские режимы никогда в истории человечества с помощью внутренних протестов не рушились", - заметил экс-депутат госдумы РФ.

  • 4 января дипломат Валерий Чалый отметил, что все российское население, не покинувшее территорию РФ и не протестующее, полностью поддерживает политику Путина.
Новости
Россия
Владимир Путин
ФСБ
Читайте также:
Путін і Кім Чен Ин
2 февраля, 2023 четверг
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
3 февраля, 2023 пятница
Учел пожелания Залужного и командиров: Зеленский объяснил, почему подписал закон об усилении ответственности военных
Энтони Блинкен
4 февраля, 2023 суббота
Блинкен срочно связался с Ван I после скандала с китайскими шпионскими пулями
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.62
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
4 февраля
18:26
У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ
18:07
В Одессе и Одесском районе без света остаются полмиллиона абонентов
18:03
OPINION
Маск теоретически может содержать такое государство как Украина
17:43
Кому из военных оставят доплату 30 тыс. грн, а кому нет. Разъяснение от Минообороны
17:40
"Челленджеры" и Олимпиада. Зеленский пообщался с британским премьером Сунаком
17:37
Эксклюзив
Полиция должна расследовать "минирование" Госкино, потому что это срыв конкурса на главу Довженко-Центра, - руководитель отдела по связям с общественностью ДЦ
17:20
Экоактивисты немецкого "Последнего поколения" ведут досье на своих членов, - Welt
17:16
Индия начала платить за российскую нефть валютой ОАЭ, - Reuters
17:00
Эксклюзив
После серьезного военного поражения в РФ начнется мафиозная война за раздел территории, - экс-депутат Госдумы Яковенко
16:50
электроэнергия
На Хмельнитчине целый день не будут выключать электроэнергию
16:32
Кабмин принял решение о внедрении системы Delta в Силах обороны
16:31
Эксклюзив
Ирина Геращенко
Мы можем оказаться в ситуации, когда КСУ будет полностью зависим от Банковой, – нардеп Геращенко
16:09
Датий написала заявление на увольнение, - СМИ
16:07
Латвия построила 36 километров забора на границе с Беларусью, - СМИ
16:07
OPINION
Почему украинцы считают, что чиновники должны работать за копейки
15:46
Евро-2024: Украина перед игрой с Англией потеряла основного голкипера
15:14
Фирму из Киевщины подозревают в неуплате налогов на 17 млн грн при перепродаже газа
15:12
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идут морозы до 12 градусов
15:05
В Авдеевке остаются 52 ребенка и около 2 тыс. взрослых
14:57
санкции против РФ
Глава Саксонии раскритиковал визовые ограничения ЕС для россиян
14:40
Шмыгаль объяснил, как Одессу спасут от обесточивания
14:28
Танкисты ВСУ быстро овладели управлением мощным Challenger 2, - минобороны Британии
14:23
На Запорожье захватчики выдают финансовую помощь только владельцам паспортов РФ
14:06
OPINION
Империя и тоталитаризм убивают государственность
14:05
Евросоюз утвердил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ
14:02
Россияне ликвидируют командиров, медлящих с исполнением приказов, - Центр нацсопротивления
13:50
Эксклюзив
Зеркальная ситуация со сталинским СССР обрекает путинскую Россию на поражение, - экс-депутат госдумы Яковенко
13:46
Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2
13:40
Укрэнерго: дефицит мощности в энергосистеме уменьшился, выросло производство электроэнергии
13:10
Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении более 90 млн грн
12:52
Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине "в трехзначном диапазоне", - генпрокурор Франк
12:51
Джошуа наконец-то выбрал соперника и дату возвращения на ринг после поражения от Усика
12:30
Британия готовит решение о признании ЧВК Вагнера террористической организацией, - The Telegraph
12:10
Курс валют на 4 февраля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:07
OPINION
Государство даже во время войны стало большим шоу
11:50
В канцелярии Дуды подтвердили, что Байден в ближайшее время посетит Польшу
11:49
Эксклюзив
За минувшую ночь отражены 5 штурмовых действий врага в районе Марьинки Донецкой области, - Дмитрашковский
11:40
Украина вернула из плена 116 защитников, в том числе защитников Мариуполя, партизан Херсона и снайперов
11:31
"Будет гореть вся Украина": Медведев пообещал жесткую расплату за удары вглубь РФ и по Крыму
11:28
"Черный ящик" с вертолета, который упал в Броварах, расшифруют в ближайшие недели, - глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV