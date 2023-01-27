Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Основная функция Пригожина – медийная, он не руководит штабом вагнеровцев – разведка

Основная функция Пригожина – медийная, он не руководит штабом вагнеровцев – разведка

27 января, 2023 пятница
21:37
Мир

Основная функция руководителя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина – медийная и политическая

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов заметил, что Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим.

"Ключевая функция Пригожина – это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб. Его задача – это финансирование", – сказал он.

  • Институт изучения войны (ISW) заявил, что после неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Вагнергейт
Читайте также:
Автор Олег Дорожовец
26 января, 2023 четверг
Как находящийся в розыске младший партнер Фирташа стал ореховым феодалом
Микола Тищенко
26 января, 2023 четверг
Пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно
ракета
26 января, 2023 четверг
Массированная атака РФ 26 января: ПВО уничтожила 47 из 55 выпущенных ракет
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.59
    Продажа 43.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
27 января
22:56
"Арсенал" сменил стратегию после неудачи в трансферной гонке за Мудриком
22:37
Россияне из минометов обстреляли Черниговщину
22:32
Министр обороны Германии Писториус считает недостаточным финансирование Бундесвера
22:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 января
21:57
Жена Лунина намекнула на трансфер украинца из "Реала"
21:48
Россия обстреляла инфраструктуру Запорожья, есть раненый
21:41
"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация": Данилов о возможности повторения событий 2022 года
21:09
Испания согласилась учить украинских военных управлять Leopard - СМИ
21:07
Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома
20:59
Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, – СМИ
20:19
Пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит танки Abrams, - Кирби
20:13
Белый дом
В Белом доме заявили, что дали понять китайцам: не время поддерживать РФ
20:09
OPINION
В защиту леопардового принта
20:05
Нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью: Зеленский пригласил президента МОК Баха в Бахмут
20:00
Обзор
Победные новости 338 дня войны: первые в мире ударные роты дронов, "ловцы шахедов" и золото на чемпионате Европы
19:58
"Пораженный масштабом разрушений": Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил восток и юг Украины
19:47
Литва передаст украинским пограничникам противодронное оборудование, генераторы и теплую одежду, - СМИ
19:36
МИД РФ
РФ выгоняет временную поверенную в делах Латвии из-за снижения уровня дипотношений
19:29
"Жирона" лишилась конкурента Цыганкова
19:28
Россияне планируют создать комиссию для проверки двух линий электропитания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ, - Генштаб
19:00
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
19:00
Обзор
Голливуд 100 лет назад или детский дом в Украине: что посмотреть на выходных
18:47
Серб, игравший в "Реале" и выигравший ЛЧ, стал новым тренером "Металлиста"
18:34
Снова отправляемся на Восток: Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ
18:27
"Разрушения значительные": ДТЭК заявил, что аварийные отключения в Одесской области будут продолжаться до конца января
18:26
На Запорожье оккупанты зомбируют детей в школах, библиотеках и даже детсадах, - мэр Мелитополя
18:20
В разведке Эстонии считают, что Россия в состоянии продолжать массированные ракетные атаки на Украину еще полгода
18:07
"Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией", – сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон
18:07
OPINION
Вовремя ли реагирует власть на коррупцию
17:59
Эксклюзив
ВВП Украины в этом году вырастет на 3% при любых обстоятельствах, – президент Ассоциации банков Дубас
17:51
"Почтовый терроризм" в Испании: судья заявил, что подозреваемый хотел остановить поддержку Украины
17:50
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и области, погибли два человека
17:46
Ракетная атака 26 января: россияне попали в пять высоковольтных подстанций в центре и на юге Украины
17:45
Испания отправит танки Leopard Украине весной
17:31
Украина призвала Израиль и Палестину к воздержанию после взаимных ракетных обстрелов
17:30
Ярмоленко оформил дубль в матче чемпионата ОАЭ
17:28
Поставки танков Abrams могут занять месяцы, однако Leopard ВСУ получат в короткий срок, - Белый дом
17:20
Кабмин
Кабмин одобрил постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин во время войны
17:14
ПВО сбила российский штурмовик Су-25 на восточном направлении
17:09
Ситуация на Кинбурнской косе выглядит неоднозначно, там идут бои, - Ким
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV