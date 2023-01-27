Основная функция Пригожина – медийная, он не руководит штабом вагнеровцев – разведка
Основная функция руководителя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина – медийная и политическая
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".
Юсов заметил, что Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим.
"Ключевая функция Пригожина – это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб. Его задача – это финансирование", – сказал он.
- Институт изучения войны (ISW) заявил, что после неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина .
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