Основная функция Пригожина – медийная, он не руководит штабом вагнеровцев – разведка

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов заметил, что Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим.

"Ключевая функция Пригожина – это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб. Его задача – это финансирование", – сказал он.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что после неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина .

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