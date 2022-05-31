Основная часть Северодонецка и весь Лисичанск под контролем украинских войск — глава Совета резервистов сухопутных войск
Глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко убежден, российские захватчики задались целью захватить Донецкую и Луганскую область, чтобы показать хоть какие-то "достижения"
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Северодонецке идут уличные бои, однако основная часть города под нашим контролем. Лисичанск полностью под контролем наших войск. На дороге Лисичанск-Бахмут в некоторых местах есть простреливание, но она также полностью под нашим контролем, полностью происходит перевозка гуманитарных грузов. , мы отбили населенный пункт Камышеваху и отстояли Врубовку. Это все районы Луганской области", - отметил Тимочко.
Также он добавил, что концентрация войск на Луганском направлении продолжается.
"Сейчас главная "идея" рашистов захватить Донецкую и Луганскую область, чтобы показать хоть какие-то "достижения" для внутреннего российского потребителя. Однако даже концентрация кафиров на этих направлениях ничего не значит при условии, что будут контрнаступательные действия или движения по другим линиям фронта", – сказал он.
- Оккупанты ведут штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и боевую подготовку. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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За сутки в Лисичанске погибли по меньшей мере два человека, повреждены десятки домов на Луганской области
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Британская разведка указала на следующую цель РФ в случае захвата Северодонецка. В частности, российские кафиры будут пытаться взять под контроль Краматорск и трассу Днепр – Донецк.
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