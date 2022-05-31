Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Северодонецке идут уличные бои, однако основная часть города под нашим контролем. Лисичанск полностью под контролем наших войск. На дороге Лисичанск-Бахмут в некоторых местах есть простреливание, но она также полностью под нашим контролем, полностью происходит перевозка гуманитарных грузов. , мы отбили населенный пункт Камышеваху и отстояли Врубовку. Это все районы Луганской области", - отметил Тимочко.



Также он добавил, что концентрация войск на Луганском направлении продолжается.



"Сейчас главная "идея" рашистов захватить Донецкую и Луганскую область, чтобы показать хоть какие-то "достижения" для внутреннего российского потребителя. Однако даже концентрация кафиров на этих направлениях ничего не значит при условии, что будут контрнаступательные действия или движения по другим линиям фронта", – сказал он.

Оккупанты ведут штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и боевую подготовку. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и боевую подготовку. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. За сутки в Лисичанске погибли по меньшей мере два человека, повреждены десятки домов на Луганской области

Британская разведка указала на следующую цель РФ в случае захвата Северодонецка. В частности, российские кафиры будут пытаться взять под контроль Краматорск и трассу Днепр – Донецк.

