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Основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к более чем 11 годам заключения

19 ноября, 2022 суббота
10:38
Мир

Основательницу компании Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам и 3 месяцам заключения за обман инвесторов, вкладывавших деньги в ее не существующий стартап

Об этом информирует BBC .

В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что женщина сознательно вводила в заблуждение инвесторов, врачей и пациентов по поводу продукта стартапа Theranos – машины Эдисона. Эта машина, по словам компании, могла выявлять рак, диабет и другие заболевания с помощью нескольких капель крови.

Так, суд в Сан-Хосе (Калифорния, США) осудил Холмс по четырем пунктам. Три из них касаются обвинения мошенничества и обмана инвесторов, а еще один – сговора. Еще по четырем пунктам женщину оправдали, а по еще трем - не смогли вынести приговор.

Суд также признал, что Холмс нанесла инвесторам ущерб в 121 млн долларов. Сумма, которую она должна будет возместить им, будет определена на следующем судебном заседании.

Издание добавляет, что под стражу Холмс должна сдаться 27 апреля 2023 года, поскольку она беременна.

Элизабет Холмс – основательница компании Theranos (2013), которая занималась якобы прогрессивным анализом крови на основе нескольких ее капель. Ранее была признана самой молодой женщиной-миллиардером, однако впоследствии ее лишили этого статуса из-за мошенничества.

  • 2 июня 2016 стало известно, что журнал Forbes. который ранее назвал Холмс "самой молодой женщиной-миллиардером", занизил ее состояние до нуля.
  • 5 сентября 2018 сообщили, что компания Холмс Theranos прекратит свое существование.

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