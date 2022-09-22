Об этом пишет Helsingin Sanomat.

В Финляндии арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании "Яндекс", учредителем и генеральным директором которой является Волож.

Согласно августовскому решению, "Яндекс" управляет транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мянтсяля, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения города.

Весной Yandex Oy сменила название на Global DC Oy в Финляндии. Волож уже покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило его от санкций.

У Ротенбергов арестовали акции компании Lengvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый ледовый стадион страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-гостиница Lengvik в пригороде Хельсинки.

Кроме Ротенберга еще один олигарх Геннадий Тимченко владеет значительной долей компании Helsinki Halli. Его акции арестованы уже раньше.

По данным издания, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и начале сентября. Волож и братья Ротенберги находятся в списке санкций ЕС.

Замораживание означает, что активы Lengvik Capital не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом приняты без разрешения судебного пристава. Что касается Ротенбергов, то это временные меры, обычно предшествующие фактическому решению о конфискации.

Отметим, вчера в доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии провели обыски.

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