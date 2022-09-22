Основатель Yandex и братья Ротенберги. В Финляндии арестовали активы подсанкционных российских олигархов
В Финляндии арестованы активы, принадлежащие российским бизнесменам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
В Финляндии арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании "Яндекс", учредителем и генеральным директором которой является Волож.
Согласно августовскому решению, "Яндекс" управляет транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мянтсяля, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения города.
Весной Yandex Oy сменила название на Global DC Oy в Финляндии. Волож уже покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило его от санкций.
У Ротенбергов арестовали акции компании Lengvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый ледовый стадион страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-гостиница Lengvik в пригороде Хельсинки.
Кроме Ротенберга еще один олигарх Геннадий Тимченко владеет значительной долей компании Helsinki Halli. Его акции арестованы уже раньше.
По данным издания, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и начале сентября. Волож и братья Ротенберги находятся в списке санкций ЕС.
Замораживание означает, что активы Lengvik Capital не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом приняты без разрешения судебного пристава. Что касается Ротенбергов, то это временные меры, обычно предшествующие фактическому решению о конфискации.
- Отметим, вчера в доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии провели обыски.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.77
Покупка 40.77Продажа 41.81
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное