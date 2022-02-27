Основатель Viber передал Украине 8,7 млн долларов

Об этом информирует министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров.

"Невероятно, когда весь мир вместе с нами", - написал Михаил Федоров.

Михаил Федоров назвал гендиректора Viber другом Украины.

Японский миллиардер Хироси Микитани является основателем крупнейшей в Японии и третьей по величине в мире компании е-коммерции Rakuten. К ней также относится популярный мессенджер Viber.

Напомним, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.

Государственную границу Украины атаковали российские войска со стороны России и Белоруссии.

Президент объявил всеобщую мобилизацию.

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