Об этом рассказал в своем Facebook основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, информирует телеграмм-канал "Можем объяснить".

Бывшие военные, полицейские, сотрудники прокуратуры по российскому ГИС отбывают наказание отдельно от остальных осужденных.

"Я отбываю срок в лагере строгого режима. Сегодня к нам прилетал на вертолете сам Пригожин и проводил агитацию, в результате из 800 человек заполнили анкеты около 150, обещают через несколько дней провести проверку на полиграфе и вывести сразу на Украину", — приводит Осечкин слова своего источника.

После полугода службы тем, кто согласился воевать в Украине, обещают полное помилование со снятием судимости плюс оклад 100 тыс руб в месяц. В случае гибели завербованного члены его семьи получают компенсации в размере 5 млн руб.

Выступая перед осужденными, Пригожин напомнил, что сам в свое время отсидел 10 лет, и пообещал, что добровольцам из числа зэков "будут относиться со всем уважением".

Источник Осечкина утверждает, что по меньшей мере 167 человек уже согласились стать добровольцами.

По данным собеседника издания, знакомого с организацией вербовки осужденных, "повар Путина" посетил две колонии в Рязанской области.

Отметим, что недавно воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали одну из групп вагнеровцев.

В июне сообщалось , что ВСУ уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной Луганщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb