Основатель ППК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости, - СМИ
"Повар Путина" Евгений Пригожин лично посещает колонии для бывших силовиков и агитирует их воевать в Украине в ПИК Вагнера, обещая снятие судимости
Об этом рассказал в своем Facebook основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, информирует телеграмм-канал "Можем объяснить".
Бывшие военные, полицейские, сотрудники прокуратуры по российскому ГИС отбывают наказание отдельно от остальных осужденных.
"Я отбываю срок в лагере строгого режима. Сегодня к нам прилетал на вертолете сам Пригожин и проводил агитацию, в результате из 800 человек заполнили анкеты около 150, обещают через несколько дней провести проверку на полиграфе и вывести сразу на Украину", — приводит Осечкин слова своего источника.
После полугода службы тем, кто согласился воевать в Украине, обещают полное помилование со снятием судимости плюс оклад 100 тыс руб в месяц. В случае гибели завербованного члены его семьи получают компенсации в размере 5 млн руб.
Выступая перед осужденными, Пригожин напомнил, что сам в свое время отсидел 10 лет, и пообещал, что добровольцам из числа зэков "будут относиться со всем уважением".
Источник Осечкина утверждает, что по меньшей мере 167 человек уже согласились стать добровольцами.
По данным собеседника издания, знакомого с организацией вербовки осужденных, "повар Путина" посетил две колонии в Рязанской области.
- Отметим, что недавно воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали одну из групп вагнеровцев.
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