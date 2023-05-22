Основатель InformNapalm Макарук об идентификации военных преступников из РФ: "Мы освещаем только 10%, остальные идут по необходимым структурам"
Российские военные преступники так оживлены и такие герои, пока они думают, что они terra incognita, но их всех идентифицируют и покажут
Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ, спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
Он ответил на вопрос, идентификация каких засекреченных лиц может дать результаты.
"Пилоты ВКС РФ, которые бомбили Мариуполь, Харьков и уничтожали наших детей и женщин на Донбассе. Как говорил российский классик, "чтобы сидели твари дрожащие". Они так оживлены и такие герои, пока они думают, что они terra incognita. Мы всех идентифицируем, всех покажем. Мы это сделали с подразделением ВКС РФ, которое бомбило Драмтеатр в Мариуполе с мирными жителями внутри. Политики - один из них пытается сделать экспорт в РФ товаров двойного назначения с Ираном. Его разоблачили. Ряд депутатов так называемой Госдумы РФ. У нас еще много работы. Читателям и зрителям скажу только одно - мы освещаем только процентов от силы 10. Все остальное идет дальше по необходимым структурам для нашей победы", - отметил Макарук.
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