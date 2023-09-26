Основатель банды "Восток" террорист Ходаковский утверждает, что попал под обстрел HIMARS

Об этом он написал в Telegram.

Террорист утверждает, что HIMARS дважды чуть не попал ему в голову, потому пришлось менять место дислокации.

Он также опубликовал видео, на котором видны изуродованные автомобили и воронки, образовавшиеся в результате попадания снарядов.

Украинские военные информацию о применении РСЗО в Донецкой области официально не сообщали.

Справка: HIMARS – это высокомобильная американская реактивная система залпового огня, предназначенная для тактики "стреляй и беги". Грузовик способен нести шесть снарядов для залпового огня или одну ракету ATACMS. HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность стрельбы составляет до 499 км. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту.