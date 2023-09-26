Основатель банды "Восток" террорист Ходаковский утверждает, что попал под обстрел HIMARS
Основатель банды "Восток", воюющий на стороне РФ террорист Александр Ходаковский утверждает, что попал под обстрел реактивной системы залпового огня HIMARS
Об этом он написал в Telegram.
Террорист утверждает, что HIMARS дважды чуть не попал ему в голову, потому пришлось менять место дислокации.
Он также опубликовал видео, на котором видны изуродованные автомобили и воронки, образовавшиеся в результате попадания снарядов.
Украинские военные информацию о применении РСЗО в Донецкой области официально не сообщали.
Справка: HIMARS – это высокомобильная американская реактивная система залпового огня, предназначенная для тактики "стреляй и беги". Грузовик способен нести шесть снарядов для залпового огня или одну ракету ATACMS. HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность стрельбы составляет до 499 км. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту.
- Ранее в этот день СМИ сообщили, что 18 сентября HIMARS попал в штаб оккупантов на Херсонщине, где находились офицеры РФ.
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