Основатель Amazon Джефф Безос пожертвует 2 млрд долларов на восстановление природы

Об этом передает BBC .



Предприниматель сделал это заявление во время климатического саммита COP-26 в Глазго. Он объяснил свои намерения впечатлениями после полета в космос, который совершил в июле .



"Мне говорили, что вид Земли из космоса меняет призму, сквозь которую смотришь на мир, но я не был готов к тому, насколько это правда. Если посмотреть оттуда на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а наша планета – такой маленькой и хрупкой". Теперь мы должны все действовать вместе, чтобы защитить наш мир", – сказал Безос.



В общем, для борьбы с климатическими изменениями фонд Bezos Earth Fund планирует пожертвовать 10 миллиардов долларов.



Ранее Джефа Безоса, как и других крупных предпринимателей, критиковали за расходование средств на полеты в космос вместо решения проблем на Земле. Также сотрудники Amazon жаловались на неэкологическую политику компании.

Как сообщалось ранее, Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов для штатного персонала на отдельных локациях в Великобритании для вовремя приходящих на работу.