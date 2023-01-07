Основатель Alibaba отказался от полного контроля над Ant Group, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

Отмечают, что он хочет продолжить оптимизацию корпоративного управления Ant Group. Для этого Джек Ма предоставит право независимого голоса десяти людям, среди которых – основатель Ant Group, руководство компании и персонал. Это фактически лишит Ма контроля над компанией.

Отмечают, что доли акционеров компании при этом не претерпевают изменений.

Bloomberg напоминает, что в 2020 году Ма подверг критике политику китайской власти в сфере финансового регулирования на шанхайском форуме. После этого он почти исчез из публичного пространства.

Через несколько дней после выступления Ма власть Китая приняла решение об отмене IPO компании Ant Group, которое должно было составить около 37 млрд долларов. Позже она оштрафовала Alibaba Group на рекордные 2,78 млрд долларов. Причиной для этого стало якобы нарушение антимонопольного законодательства.

После этого для успокоения регуляторов и во избежание новых штрафных санкций Ant Group пересматривает свои бизнес-операции. Также она производит оптимизацию процессов управления капиталом.

10 апреля 2021 года государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд).