Об этом сообщает Bloomberg .

По информации источников издания, Джек Ма, несмотря на приглашение властей КНР, призвавших его поддержать развитие бизнеса в стране, отказался возвращаться в Китай.

По словам собеседников агентства, Ма заявил, что отошел от управления своими компаниями, чтобы сосредоточиться на исследованиях сельскохозяйственных технологий. Он заявил руководителям Ant Group и Alibaba, что им не следует пытаться вернуть его в Китай. В то же время он отметил, что предан успехам компаний даже на расстоянии.

Bloomberg пишет, что после того, как лидер КНР Си Цзиньпин консолидировал власть в своих руках, он переориентирует внимание на экономику и стремится создать благоприятный имидж для развития бизнеса. Однако отсутствие Джека Ма в Китае превращается в символ недоверия, которое предприниматели и глобальные инвесторы выражают Пекину.

Bloomberg напоминает, что в апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере $2,78 млрд. за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

По данным Forbes состояние Джека ма составляет $23,9 млрд.