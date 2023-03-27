Основатель Alibaba Джек Ма отказался возвращаться в Китай, - Bloomberg
Миллиардер и основатель компании Alibaba Group Джек Ма отказался от предложения властей КНР вернуться в Китай
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации источников издания, Джек Ма, несмотря на приглашение властей КНР, призвавших его поддержать развитие бизнеса в стране, отказался возвращаться в Китай.
По словам собеседников агентства, Ма заявил, что отошел от управления своими компаниями, чтобы сосредоточиться на исследованиях сельскохозяйственных технологий. Он заявил руководителям Ant Group и Alibaba, что им не следует пытаться вернуть его в Китай. В то же время он отметил, что предан успехам компаний даже на расстоянии.
Bloomberg пишет, что после того, как лидер КНР Си Цзиньпин консолидировал власть в своих руках, он переориентирует внимание на экономику и стремится создать благоприятный имидж для развития бизнеса. Однако отсутствие Джека Ма в Китае превращается в символ недоверия, которое предприниматели и глобальные инвесторы выражают Пекину.
Bloomberg напоминает, что в апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере $2,78 млрд. за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.
По данным Forbes состояние Джека ма составляет $23,9 млрд.
- В сентябре 2019 года основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку с поста председателя совета директоров компании.
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