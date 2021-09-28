Оснований повышать тарифы нет, - Немчинов

Об этом министр Кабинета Министра Олег Немчинов написал в Facebook.

"За формирование тарифов соответствует исключительно местные власти. Следовательно, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет", - подчеркнул он.

По словам Немчинова, суммы в платежках должны быть "не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений".

Также министр Кабинета министров отметил, что НАК "Нафтогаз Украины" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды доступные условия для получения газа: "Для бытовых потребителей действует летняе предложение цены на газ 7,96 грн за кубометр, для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр на первый год". Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что размер помощи получателям субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться автоматически без обращений граждан, если будут расти тарифы на коммунальные услуги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb