Оснований для вторжения России завтра не существует, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока нет оснований полагать, что Россия нападет завтра, но угроза вторжения есть
Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал министр.
Алексей Резников отметил, что российские вооруженные силы еще не создали ударную группировку, которая могла бы вторгнуться в Украину.
"Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", - добавил министр обороны.
- Напомним, ранее он заявил , что в Украине круглосуточно продолжается развертывание системы всеобщей военной подготовки фактически для всего населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.49
Покупка 28.49Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное