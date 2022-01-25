Оснований для вторжения России завтра не существует, - Резников

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV .



"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал министр.



Алексей Резников отметил, что российские вооруженные силы еще не создали ударную группировку, которая могла бы вторгнуться в Украину.



"Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", - добавил министр обороны.

Напомним, ранее он заявил , что в Украине круглосуточно продолжается развертывание системы всеобщей военной подготовки фактически для всего населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb