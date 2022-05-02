Оснований для национализации Альфа-Банка нет, несмотря на собственников под санкциями, - НБУ
Оснований для признания неплатежеспособным или национализации Альфа-Банка Украина нет
Об этом заместитель главы НБУ Ярослав Матузко сказал в интервью Forbes .
"Доверенное лицо в Альфа-Банке будет осуществлять управление акциями подсанкционных лиц. Чтобы не допустить манипуляций со стороны бывших акционеров, доверенное лицо будет согласовывать свои решения с Нацбанком", - сказал он.
По словам Матузко, банк столкнулся с репутационным риском.
"Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодняшний день нет, как и оснований для его национализации. Согласно закону об изъятии имущества, субъекты, к которым могут быть применены такие меры, принадлежат государству-агрессору" , – подытожил он.
По его словам, другие банки с российским капиталом слишком маленькие и не нуждаются в повышенном внимании.
"Определенные проблемы у них есть, но они работают. Альфа-Банк – системный банк с большим количеством клиентов. Принят закон о стопроцентном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому он под особым наблюдением", - заверил Матузко.
- Частицы в Альфа-банке Украины имеют российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся под западными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Amsterdam Trade Bank (АТВ), находящаяся под санкциями США дочерняя структура российского Альфа-банка, признана банкротом .
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