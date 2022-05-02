Оснований для национализации Альфа-Банка нет, несмотря на собственников под санкциями, - НБУ

Об этом заместитель главы НБУ Ярослав Матузко сказал в интервью Forbes .

"Доверенное лицо в Альфа-Банке будет осуществлять управление акциями подсанкционных лиц. Чтобы не допустить манипуляций со стороны бывших акционеров, доверенное лицо будет согласовывать свои решения с Нацбанком", - сказал он.



По словам Матузко, банк столкнулся с репутационным риском.



"Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодняшний день нет, как и оснований для его национализации. Согласно закону об изъятии имущества, субъекты, к которым могут быть применены такие меры, принадлежат государству-агрессору" , – подытожил он.

По его словам, другие банки с российским капиталом слишком маленькие и не нуждаются в повышенном внимании.

"Определенные проблемы у них есть, но они работают. Альфа-Банк – системный банк с большим количеством клиентов. Принят закон о стопроцентном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому он под особым наблюдением", - заверил Матузко.

Частицы в Альфа-банке Украины имеют российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся под западными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Amsterdam Trade Bank (АТВ), находящаяся под санкциями США дочерняя структура российского Альфа-банка, признана банкротом .