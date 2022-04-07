Оснований для эвакуации жителей Харькова нет, – председатель ОВА
На 7 апреля в Харьковской области продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково. Оснований для эвакуации жителей Харькова нет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова обстреляли из артиллерии жилые районы. В Харькове и районе –14 пострадавших, 1 женщина погибла.
"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают каждый день", – добавил Синегубов.
Он также добавил, что в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.
- 7 апреля оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково на Харьковщине, заблокированы три эвакуационных поезда.
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