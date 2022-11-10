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"Основа государственности": Судья КСУ Головатый назвал угрозу языку угрозой нацбезопасности и отметил конституционность языкового закона

10 ноября, 2022 четверг
20:48
Общество

В среду, 9 ноября, судья Конституционного Суда Украины, член-корреспондент Национальной академии юридических наук, глава Постоянной комиссии КСУ по юридической терминологии Сергей Головатый принял участие в заседании Президиума НАН Украины, посвященном Дню украинской письменности и языка

Об этом сообщает сайт КСУ .

Сергей Головатый отметил значение решения КСУ от 14 июля 2021 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Это решение четко зафиксировало, что Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является конституционным. Если в 10 статье Основного Закона Украины, посвященной статусу украинского государственного языка 5–6 предложений, то в решении сотни предложений. Но каждое предложение – это юридическая формула, которая является руководящей установкой для каждого должностного лица, для каждого государственного органа, каждого гражданина. Эта юридическая формула – императив высочайшего юридического уровня, что мы сказали в Решении в рамках нашей темы, которую обсуждаем", – отметил Сергей Головатый.

Судья также напомнил о содержании указанного решения.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, который сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Языковой вопрос постоянно присутствовал в национально-культурной и политической борьбе украинцев за собственное государство. В безгосударственный период именно украинский язык заслонял отсутствие Украинского государства как основной формы и бытия этнонации. Как определяющий фактор и главный признак идентичности украинской нации, которая на протяжении многих веков проживает на изначально своей территории и составляет абсолютное большинство населения Украины, украинский язык благодаря заложенному в ней самому национально-научному началу является базовой системообразующей составляющей украинской государственности и ее основой. украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только средство общения. Без полноценного функционирования украинского языка во всех участках общественной жизни общества на всей территории Украины украинской нации грозит потеря статуса и роли титульной и государствообразующей нации, что равнозначно угрозе исчезновения Украинского государства с политической карты мира. Украинский язык – конечное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - говорится в цитате.

Сергей Головатый добавил, что в решении КСУ очень много других цитат, которые дают ответы на вопросы об употреблении государственного языка в публичной плоскости.

"В частности, кого-то беспокоило то, что в теле- и радиоэфирах журналист говорит на русском, а собеседник – на другом языке. В Решении указано: "Не соответствует конституционному статусу украинского языка как единого государственного применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешения украинского языка с любым каком другом, в частности когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках – украинском и другом, что не только составляет нарушение права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и влечет за собой внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему , искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего разложения, обусловливая ее упадок. Итак, Конституционный Суд Украины установил императив, что такого не может быть, но если оно есть – это проблема не Конституции, это проблема не юридического урегулирования, а это проблема политики и практики. Это уже другая плоскость", - подчеркнул Сергей Головатый.

Судья КСУ отметил, что указанное решение отвечает на вопросы модели образования для венгров Украины.

"В решении также есть ответ относительно вопроса модели образования для венгров в Украине. Мы четко определили, что введенная в советское время модель и которая сегодня дальше существует в Украине для венгров - это сегрегационная модель, а сегрегация - это дискриминация, сегрегация не позволяет интегрирование этой части общества, даже малотысячной, в украинское общество, интегральную роль в котором играет государственный украинский язык. Следовательно, в решении есть четкое указание для министерства образования и науки Украины, которое оно должно выполнять после нашего решения", - пояснил Сергей Головатый.

Судья КСУ также затронул вопрос соответствия употреблению украинского языка стандартам государственного языка.

"Приведу еще одну цитату из нашего решения и отмечу о существующих на сегодня практических проблемах: "Применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо". Нарушение стандартов – это самая большая проблема в этой плоскости: это нормативные акты, это акты судов, это юридический или юридический язык, которым пользуются миллионы и профессиональных должностных лиц, и рядовых граждан. К сожалению, нынешний юридический язык является таким, каким он достался нам от советского наследия, он обрусен. Наша Конституция на 90% написана на украинском, но не совсем на украинском языке.Там – множество русских, – как лексических, так и синтаксических, также полностью обрусенная структура. Я понимаю, что язык Конституции мы быстро не изменим, но то, что она написана на русском языке – это однозначно. Украинский юридический язык, что в нормативных актах, в науке обросшего за период Независимости гораздо больше, чем за советский период. Это первая проблема.А теперь еще об одной проблеме.О новом цунами – англизмы.Законодатель в своих актах ввел на украинском два термина "буллинг" и "мобинг". Украинский язык настолько богат, чтобы иметь и имеет свои удельные украинские слова, термины, чтобы противодействовать этому цунами в виде англизмов, которых вовсе не должно быть в украинском литературном языке", - подытожил Сергей Головатый.

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