Осложнения от COVID-19 могут длиться годами, - советник программы иммунизации ЦКЗ США в Украине

Об этом Умид Шарапов сказал на брифинге, передает РБК-Украина.



"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Даже у тех, кто легко переболел - об этом мало говорят, - у них могут быть продолжающиеся месяцами осложнения. Я знаю людей, у которых эти осложнения продолжаются годами", - сказал Шарапов.



Чиновник ЦКЗ США назвал известные ему проявления таких осложнений.



"Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности", - рассказал Шарапов.



По словам специалиста, на проблемы с вниманием и памятью жалуются даже те люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме.



"А это влияет на качество работы. Я слышал, что некоторые люди даже уволились с работы, потому что им стало сложно выполнять интеллектуальную работу. Также осложнения COVID-19 влияют на качество общения в семье", - добавил Шарапов.

Напомним, в течение суток, 3 ноября, в Украине зафиксировали более 27 тыс. новых случаев COVID-19 и 699 смертей.