Осложнения от COVID-19 могут длиться годами, - советник программы иммунизации ЦКЗ США в Украине
Старший советник программы иммунизации Центра контроля и профилактики заболеваний США в Украине Умид Шарапов заявил, что коронавирус COVID-19 может приводить к длительным осложнениям
Об этом Умид Шарапов сказал на брифинге, передает РБК-Украина.
"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Даже у тех, кто легко переболел - об этом мало говорят, - у них могут быть продолжающиеся месяцами осложнения. Я знаю людей, у которых эти осложнения продолжаются годами", - сказал Шарапов.
Чиновник ЦКЗ США назвал известные ему проявления таких осложнений.
"Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности", - рассказал Шарапов.
По словам специалиста, на проблемы с вниманием и памятью жалуются даже те люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме.
"А это влияет на качество работы. Я слышал, что некоторые люди даже уволились с работы, потому что им стало сложно выполнять интеллектуальную работу. Также осложнения COVID-19 влияют на качество общения в семье", - добавил Шарапов.
- Напомним, в течение суток, 3 ноября, в Украине зафиксировали более 27 тыс. новых случаев COVID-19 и 699 смертей.
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