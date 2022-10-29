Об этом сообщил российский оппозиционный деятель Марк Фейгин в эфире телеканала Эспрессо.

"Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине - выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор, можно было бы списать на Америку и так далее. Но такого не произошло. То есть, Москва ведь не победила в этой войне, не захватила Киев, а зачем помогать ей выбраться, не потеряв лицо, из этой войны", - сказал он.

Марк Фейгин отметил, что Китаю в пользу слабая экономически Россия, поскольку тогда он сможет показать свое неоспоримое преимущество.

"Напротив, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях в Пекин, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, страны третьего в четвертый мир, выехали специалисты, уехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать в качестве мяса, бросать в качестве фарша, из которого никогда не будет котлет", - добавил он.

Китаевед Олесь Коваль отметил, что Китай усиливает свое влияние на российскую экономику.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.

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