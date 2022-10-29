Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
Китай хочет, чтобы Российская Федерация просила его спасти свою экономику и разрушенный санкциями промышленный потенциал
Об этом сообщил российский оппозиционный деятель Марк Фейгин в эфире телеканала Эспрессо.
"Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине - выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор, можно было бы списать на Америку и так далее. Но такого не произошло. То есть, Москва ведь не победила в этой войне, не захватила Киев, а зачем помогать ей выбраться, не потеряв лицо, из этой войны", - сказал он.
Марк Фейгин отметил, что Китаю в пользу слабая экономически Россия, поскольку тогда он сможет показать свое неоспоримое преимущество.
"Напротив, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях в Пекин, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, страны третьего в четвертый мир, выехали специалисты, уехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать в качестве мяса, бросать в качестве фарша, из которого никогда не будет котлет", - добавил он.
- Китаевед Олесь Коваль отметил, что Китай усиливает свое влияние на российскую экономику.
- Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное