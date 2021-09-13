Ослабили карантин: в Грузии возобновили работу общественного транспорта

Об этом сообщают "Новости - Грузия" .

С утра начало работать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги. При этом пассажиров не будут пускать в транспорт без масок.

За время пандемии коронавируса общественный транспорт в Грузии прекращал работу уже четыре раза.

На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа транспорта была остановлена с 14 августа. Это решение вызвало протесты.