Ослабили карантин: в Грузии возобновили работу общественного транспорта
В пяти крупных городах-Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди - возобновил работу общественный транспорт, он не работал месяц
Об этом сообщают "Новости - Грузия" .
С утра начало работать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги. При этом пассажиров не будут пускать в транспорт без масок.
За время пандемии коронавируса общественный транспорт в Грузии прекращал работу уже четыре раза.
На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа транспорта была остановлена с 14 августа. Это решение вызвало протесты.
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