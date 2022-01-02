Оскверняет память жертв Холокоста: Израиль приговорил шествие ко дню рождения Бандеры

Об этом сообщает посольство Израиля в Украине в Twitter.

В посольстве заявили, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", - заявили в посольстве.