Оскорбление "слугой" Галушко патрульных: партия обвинила Авакова в шантаже, а публикацию видео назвала местью за отставку

Об этом Палийчук написала в Telegram со ссылкой на слова Галушко.



"По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля", - написала Палийчук.



При этом появление в декабре 2021 года видео, снятого годом ранее, пресс-секретарь "слуг" назвала попыткой выдать событие за недавнее.



"А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И ее можно воспринять как недавний инцидент", – считает Палийчук.



Кроме того, пресс-секретарь "слуг" обвинила Авакова в шантаже Галушко.



"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - заявила Палийчук.



В то же время поведение Галушко в отношении полицейских Палийчук назвала неприемлемым, извинилась от имени фракции у полицейских и "всех, кого могла оскорбить эта ситуация", а также пообещала, что инцидент рассмотрит нравственный комитет партии.