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Оскорбление "слугой" Галушко патрульных: партия обвинила Авакова в шантаже, а публикацию видео назвала местью за отставку

22 декабря, 2021 среда
14:57
Общество

Представитель парламентской фракции партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук назвала публикацию видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет полицейских, местью со стороны экс-министра Арсена Авакова за голосование по его отставке

Об этом Палийчук написала в Telegram со ссылкой на слова Галушко.

"По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля", - написала Палийчук.

При этом появление в декабре 2021 года видео, снятого годом ранее, пресс-секретарь "слуг" назвала попыткой выдать событие за недавнее.

"А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И ее можно воспринять как недавний инцидент", – считает Палийчук.

Кроме того, пресс-секретарь "слуг" обвинила Авакова в шантаже Галушко.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - заявила Палийчук.

В то же время поведение Галушко в отношении полицейских Палийчук назвала неприемлемым, извинилась от имени фракции у полицейских и "всех, кого могла оскорбить эта ситуация", а также пообещала, что инцидент рассмотрит нравственный комитет партии.

  • Напомним, в сети появилось снятое в декабре 2020 года видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет патрульных за остановку его авто: употребляет в отношении полицейских нецензурную брань и называет их дебилами и наркоманами.
  • Ранее в Донецкой области полицейские остановили автомобиль заместителя главы Александра Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
  • После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
  • 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
  • Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
  • Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
  • Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
  • 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
  • Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
  • Журналисты выяснили, что Гогилашвили с супругой проживают в одном имении с главой военной разведки Кириллом Будановым.
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