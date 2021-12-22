Оскорбление "слугой" Галушко патрульных: партия обвинила Авакова в шантаже, а публикацию видео назвала местью за отставку
Представитель парламентской фракции партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук назвала публикацию видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет полицейских, местью со стороны экс-министра Арсена Авакова за голосование по его отставке
Об этом Палийчук написала в Telegram со ссылкой на слова Галушко.
"По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля", - написала Палийчук.
При этом появление в декабре 2021 года видео, снятого годом ранее, пресс-секретарь "слуг" назвала попыткой выдать событие за недавнее.
"А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И ее можно воспринять как недавний инцидент", – считает Палийчук.
Кроме того, пресс-секретарь "слуг" обвинила Авакова в шантаже Галушко.
"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - заявила Палийчук.
В то же время поведение Галушко в отношении полицейских Палийчук назвала неприемлемым, извинилась от имени фракции у полицейских и "всех, кого могла оскорбить эта ситуация", а также пообещала, что инцидент рассмотрит нравственный комитет партии.
- Напомним, в сети появилось снятое в декабре 2020 года видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет патрульных за остановку его авто: употребляет в отношении полицейских нецензурную брань и называет их дебилами и наркоманами.
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