Осколок прошел через полушарие мозга: жительница Умани чудом выжила после ракетной атаки

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Фрагменты отломка были найдены под хирургическим рентгеном и извлечены с помощью специального магнита. Врачам помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

"Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части головы девушки. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра — тогда неминуема смерть", - говорится в сообщении.

Нейрохирурги, оперировавшие женщину, считают, что это было настоящим чудом, что она выжила, как и то, что она была в сознании и могла говорить.

Врачи добавляют, что сейчас жизни Ирины ничего не угрожает, но для полного восстановления еще нужно время. Женщина в сознании и может говорить, но правая половина тела все еще плохо слушается.