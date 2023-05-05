Осколок прошел через полушарие мозга: жительница Умани чудом выжила после ракетной атаки
В Киеве прооперировали 25-летнюю жительницу Умани, пострадавшую в результате ракетного удара 28 апреля. Из ее головы вытащили сантиметровый обломок, прошедший сквозь все левое полушарие мозга
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Фрагменты отломка были найдены под хирургическим рентгеном и извлечены с помощью специального магнита. Врачам помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.
"Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части головы девушки. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра — тогда неминуема смерть", - говорится в сообщении.
Нейрохирурги, оперировавшие женщину, считают, что это было настоящим чудом, что она выжила, как и то, что она была в сознании и могла говорить.
Врачи добавляют, что сейчас жизни Ирины ничего не угрожает, но для полного восстановления еще нужно время. Женщина в сознании и может говорить, но правая половина тела все еще плохо слушается.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей.
- В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара, совершенного россиянами утром 28 апреля, по состоянию на данный момент две женщины числятся пропавшими без вести.
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