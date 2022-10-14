Оскароносный актер Куба Гудинг признал себя виновным в сексуальном домогательстве и избежал тюрьмы
Обладатель "Оскара", актер Куба Гудинг пошел на соглашение с прокуратурой и признал себя виновным в одном из трех случаев сексуальных притязаний, в которых его обвинили
Об этом сообщает Reuters.
54-летний оскароносный актер Куба Гудинг в апреле пошел на соглашение с прокуратурой и, признав себя виновным в более легком виде притязаний (насильственных прикосновениях), избежал наказания. Вместе с тем, признание вины в совершении более серьезного уголовного преступления, которое Гудинг совершал в апреле, было изъято из дела суда. Об этом заявил спикер окружного прокурора Мангеттена.
По соглашению актер должен шесть месяцев лечиться от алкогольной зависимости и находиться на коррекции поведения и таким образом мог избежать заключения, если в течение этого времени не совершит других преступлений.
"Потерпевших было трое, что привело к шести пунктам обвинения. Обвинения, относящиеся к двум из трех, были полностью отклонены, а третий пункт завершился признанием притязаний как некриминального нарушения", - рассказал адвокат Фрэнк Ротман.
Речь идет об инциденте, произошедшем в ночном клубе Нью-Йорка в 2018 году. Гудинг насильно поцеловал сотрудницу клуба. Это было лишь одно из десятков обвинений в неадекватном поведении обладателя "Оскара", вышедших за последние годы. Некоторые из обвинителей Гудинга подвергли критике суд за легкие последствия для актера, а некоторые продолжают против него судиться.
Адвокаты Гудинга утверждают, что чрезмерно старательные прокуроры, охваченные пылом #MeToo, пытались превратить "обычные жесты" или недоразумения в преступления.
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