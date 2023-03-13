"Оскар" вне политики? В Офисе Зеленского отреагировали на награду для фильма о Навальном
В Офисе президента Украины возмущены присуждением кинопремии "Оскар" документальному фильму о так называемом российском оппозиционере Алексее Навальном
Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика выплескивается? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?" – отметил он.
- В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар" . Среди номинантов – документальный фильм о так называемом российском оппозиционере Алексее Навальном. Фильм обошел украинскую документалку "Дом из осколков" о детском приюте в Лисичанске.
- 9 марта стало известно, что американская киноакадемия во второй раз отказалась от трансляции выступления Владимира Зеленского во время вручения премии "Оскар".
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