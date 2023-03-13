Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика выплескивается? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?" – отметил он.