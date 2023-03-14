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OPINION

"Оскар" для "Навального": как Россия отравила Запад

Андрей Кокотюха
14 мартa, 2023 вторник
10:08
Мнение

Награда для фильма о "хорошем русском" однозначно не воспринялась бы украинцами при любых обстоятельствах

Неравнодушные украинцы в соцсетях возмущены "Оскаром". Лучшим документальным фильмом названа лента "Навальный" канадского режиссера Даниэля Роэра. Если бы украинская документалка "Дом из обломков" проиграла бы кому-то другому или вообще бы не попала в короткий список, было бы не так досадно. В конце концов для нашего кино обычное дело – пролетать на "Оскаре" или ломать об голливудскую статуэтку зубы.

Но по-другому в наше время невозможно. "Оскар" фильму о "хорошем русском" однозначно не воспринялся бы украинцами при любых обстоятельствах. Есть наше кино в какой-то номинации или нет. Проблема в другом. В течение года масштабного вторжения России в Украину, когда убиты, искалечены, изнасилованы, замучены, ограблены десятки тысяч украинцев, так называемые хорошие русские приобрели в западном мире немалый вес. Их влияние увеличивается в Европе и Америке в геометрической прогрессии, и это, к сожалению, не преувеличение.

В течение года масштабного вторжения России в Украину, когда убиты, искалечены, изнасилованы, замучены, ограблены десятки тысяч украинцев, так называемые хорошие русские приобрели в западном мире немалый вес

Обсуждая Оскар "Навальному", украинские лидеры мнений забывают важную деталь. Лента имеет официальный слоган: "Яд всегда оставляет след". Это не только о попытке отравить Алексея Навального, который именует себя главным российским оппозиционером и противником путинского режима. И не об отравлении Александра Литвиненко в Лондоне в 2006-м и семьи Скрипалей там же в 2018-м. Речь идет не о буквальном, химическом отравлении, а об отравлении культурном, интеллектуальном, медийном. Самая высокая, самая влиятельная награда в мире кино для фильма "Навальный" - след этого яда и его показательное эффективное действие.

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Знаете, кто самый влиятельный в Голливуде иностранный писатель? Чьи произведения там регулярно экранизируются до сих пор? Вы не угадали: это Лев Толстой. Только "Анна Каренина" воплощена на киноэкране в США пять раз с 1915 по 1997 год. В целом же упомянутый роман русского шовиниста, участника империалистической Крымской войны, крепостника, унаследовавшего триста тысяч крепостных рабов и презиравшего собственную жену, экранизирован за пределами России 27 раз. А еще у Льва Толстого есть "Оскар" – его получил в 1968 году российский режиссер украинского происхождения Сергей Бондарчук за фильм "Война и мир". Кроме этого, фильм собрал в свое время еще с десяток международных наград. Именно потому, что в основе – эпохальное произведение Льва Толстого, русского классика, одного из создателей экспортированной со второй половины XIX века "русской идеи" и одного из тех, кто загадал загадку о "загадочной русской душе".

Лента имеет официальный слоган: "Яд всегда оставляет след". Это не только о попытке отравить Алексея Навального, который именует себя главным российским оппозиционером и противником путинского режима. И не об отравлении Александра Литвиненко в Лондоне в 2006-м и семьи Скрипалей там же – в 2018-м. Речь идет не о буквальном, химическом, отравлении, а об отравлении культурном, интеллектуальном, медийном. Самая высокая, самая влиятельная награда в мире кино для фильма "Навальный" - след этого яда и его показательное эффективное действие

Не надо ехать далеко от Киева, чтобы разгадать эту загадку. Достаточно заехать в Бучу, Ирпень, Гостомель или Бородянку. Увидеть своими глазами разрушенные россиянами дома, послушать людей, переживших месяц российской оккупации. И им еще повезло, потому что многие украинцы находятся в оккупации уже второй год. А жители Крыма и части Донбасса – вообще десятый. Информация о российских преступлениях распространяется каждый день. В Украине немало иностранных журналистов. Регулярно Киев посещают влиятельные западные политики. Поэтому вряд ли по обе стороны земного шара есть кто-то сознательный и вменяемый, для кого российское агрессивное вторжение в Украину – новость. Однако это вовсе не означает, что подобные ежедневные новости как-то повлияют на восприятие россиян, российского и России влиятельной частью западных политических, общественных и культурных элит.

Напротив: для Запада российское вторжение в Украину – новость неприятная. Однако неприятность состоит в том, что на российские преступления приходится как-то реагировать. Делать поправку, вносить определенные коррективы в восприятие. Ведь Россия для условного коллективного Запада со времен упомянутого выше Толстого была прежде всего страной, предлагающей уникальную и неповторимую – так россияне себя до сих пор продают! – культуру. С ней западные страны ознакомлены порой даже больше, чем с собственными.

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В подростковой мелодраме "Бум" (1980 г.) парижские школьницы мечтают попасть на концерт российского танцовщика Михаила Барышникова. Герой американской комедии "Тутси" (1982) приглашает друга на обед в русский ресторан. А вот более свежий пример: герой нового американского фильма "Мужчина по имени Отто" знакомится с девушкой, которая читала "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. Российское давно и уверенно интегрировано в западный культурный мир. А через культуру, особенно через кино, - в западные общества. Благо действие этого яда до войны там не было таким заметным, как в Украине. Российскому в западных культурных сегментах все же была и есть разумная альтернатива. Но это не значит, что российский яд не проникает и не впитывается.

Для Запада российское вторжение в Украину – новость неприятная. Однако неприятность состоит в том, что на российские преступления приходится как-то реагировать. Делать поправку, вносить определенные коррективы в восприятие. Ведь Россия для условного коллективного Запада со времен упомянутого выше Толстого была прежде всего страной, предлагающей уникальную и неповторимую – так россияне себя до сих пор продают! – культуру. С ней западные страны ознакомлены порой даже больше, чем с собственной

Основное ее действие – убедить цивилизованный мир в наличии "хороших русских". Причем сертифицированным "качеством" такого россиянина является официальный или неофициальный статус гонимого и голодного у себя дома. Так было с писателем Борисом Пастернаком, которого в 1958 году выдвинули на Нобелевскую премию по литературе. Под давлением власти того времени литератор от премии отказался. Потом стал одним из самых издаваемых и известных российских авторов на Западе и, конечно, его "Доктора Живаго" воплощали на экране шесть раз, и только раз – в России. Голливудская экранизация, сделанная в 1965-м, ожидаемо получила 5 из 10 "Оскаров". Причина – потому что это запрещено в России. А значит, правильное, оппозиционное, достойное особого внимания и уважения.

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Над "Навальным" работал канадский режиссер. Над "Домом из обломков" - датский. Поэтому есть все основания говорить о беспристрастном взгляде на события, взятые каждым из художников за основу. Однако победила все равно Россия – именно потому, что, как тщательный системный отравитель, подкармливала и до сих пор подкармливает Запад ядовитым культурным продуктом, незаметно влияющим на сознание. Навальный для коллективного Запада – все равно потомок любимого Льва Толстого.

К сожалению, Россию и Путина на Западе до сих пор разделяют. И верят, что поддержка "хороших русских" даст шанс на нормальность стране Толстого, Пастернака, Булгакова и заодно – российского балета. Украина в очередной раз проиграла информационную войну. Как бы пользователи соцсетей ни призывали воспринимать победу "Навального" спокойно – ведь повлиять украинцы здесь ни на что не могли и еще долго не смогут.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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