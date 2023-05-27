"Оскар для инфлюэнсеров": Мэй Маск наградили в Каннах

Нынешняя церемония была юбилейной, уже пятой. WIBA Association, проводящая WIBA Awards, объединяет около 600 лидеров мнений с общей аудиторией более 500 миллионов фолловеров со всего мира, рассказывает пресс-служба WIBA Awards.

Председатель и основатель Ассоциации, которая основала "Оскар для инфлюэнсеров" - львовянка Мария Гражина Чаплин. Среди победителей и гостей юбилейной церемонии WIBA Awards – модель Мэй Маск, мама Илона Маска; самый известный в мире артскульптор Ричард Орлинский; певица Софи Элис-Бекстор; первая в мире топ-модель в хиджабе Халима Аден; внучка Чарли Чаплина Кира Черплин.

Ведущей гала-церемонии стала популярная стендап-комик из США Кира Солтанович. Кира родилась во Львове, выросла в Сан-Франциско, а успеха как стендап-комик, актриса и писательница достигла в Лос-Анджелесе.

Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского, обратилась к 200-миллионной аудитории инфлюэнсеров на церемонии WIBA Awards и инициировала акцию в поддержку фонда Save Ukraine NGO.

"Украинская повестка дня особенно важна для церемонии. В рамках WIBA Awards регулярно проходят акции в поддержку нашего государства. В прошлом году во время награждения проводился сбор средств в помощь детям, пострадавшим от войны. А награды от WIBA получали певица Джамала, кулинар Евгений Клопотенко , модели Саша Чистова и Анна Андрес. А также звезда инстаграма родом из Харькова кот Степан", - отмечается в сообщении.