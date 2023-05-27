"Оскар для инфлюэнсеров": Мэй Маск наградили в Каннах
26 мая 2023 года в Каннах состоялся ежегодный всемирный "Оскар для инфлюэнсеров" - WIBA Awards во время Каннского кинофестиваля. Там отметили самых влиятельных персоналий из мира социальных сетей
Нынешняя церемония была юбилейной, уже пятой. WIBA Association, проводящая WIBA Awards, объединяет около 600 лидеров мнений с общей аудиторией более 500 миллионов фолловеров со всего мира, рассказывает пресс-служба WIBA Awards.
Председатель и основатель Ассоциации, которая основала "Оскар для инфлюэнсеров" - львовянка Мария Гражина Чаплин. Среди победителей и гостей юбилейной церемонии WIBA Awards – модель Мэй Маск, мама Илона Маска; самый известный в мире артскульптор Ричард Орлинский; певица Софи Элис-Бекстор; первая в мире топ-модель в хиджабе Халима Аден; внучка Чарли Чаплина Кира Черплин.
Ведущей гала-церемонии стала популярная стендап-комик из США Кира Солтанович. Кира родилась во Львове, выросла в Сан-Франциско, а успеха как стендап-комик, актриса и писательница достигла в Лос-Анджелесе.
Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского, обратилась к 200-миллионной аудитории инфлюэнсеров на церемонии WIBA Awards и инициировала акцию в поддержку фонда Save Ukraine NGO.
"Украинская повестка дня особенно важна для церемонии. В рамках WIBA Awards регулярно проходят акции в поддержку нашего государства. В прошлом году во время награждения проводился сбор средств в помощь детям, пострадавшим от войны. А награды от WIBA получали певица Джамала, кулинар Евгений Клопотенко , модели Саша Чистова и Анна Андрес. А также звезда инстаграма родом из Харькова кот Степан", - отмечается в сообщении.
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