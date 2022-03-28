"Оскар" без Зеленского и упоминания о войне, но с минутой молчания и просьбой поддержать народ Украины
Организаторы "Оскара-2022" поддержали Украину, но сделали это "по-тихому"
Сначала на сцену вышла актриса с украинскими корнями Мила Кунис, выразившая свое восхищение украинцам, которые не падают духом в такие трудные времена.
"Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство столкнувшихся с таким опустошением невозможно не восхищаться их устойчивостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать бороться в невероятной темноте" , - сказала актриса.
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После ее слов организаторы объявили минуту молчания, а затем на экране появилось несколько слайдов со словами поддержки Украины.
"Мы хотим сделать минуту молчания, чтобы поддержать народ Украины, который столкнуться с вторжением, конфликтом и предубеждениями в своих собственных границах. Кино — важная возможность выразить свой гуманизм во времена конфликтов, но в реальном мире миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воды и служб спасения. Ресурсы в дефиците, и мы, как глобальное сообщество, можем сделать гораздо больше. Мы просим вас поддержать Украину любым возможным способом", - говорилось в сообщении.
- Напомним , Шон Пен требует предоставить Зеленскому слово на церемонии вручения Оскара, иначе откажется от награды.
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