"Оскар-2022": Уилл Смит стал лучшим актером, а CODA – лучшим фильмом года

Об этом сообщает " Еспресо. TV ".

Лучшим фильмом года стал фильм "CODA: В ритме сердца" (англ. CODA) - американский художественный фильм режиссера Сиан Хедер, премьера которого состоялась на кинофестивале "Санденс" в 2021 году. Фильм стал адаптацией франко-бельгийской картины 2014 года "Семейство Беле". Его оригинальное название – устойчивая аббревиатура, расшифровывающаяся как Child of Deaf Adults.

Героиня фильма – девочка по имени Руби Росси, проживающая в маленьком городке в Массачусетсе. Ее родители и брат – глухие. Руби хочет стать певицей, но не может покинуть семью, где играет роль сурдопереводчика.

Американский актер Уилл Смит получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Артист впервые получил награду "Оскар". А при вручении кинопремии он не смог сдержать своих эмоций и заплакал.

А в номинации "Лучшая женская роль" победила Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тамми Фэй".

Лучшим режиссером назвали Джейн Кампион, снявшая фильм "В руках пса" (The Power of the Dog).

Список других номинаций и победителей:

Лучшая оригинальная песня – No time to Die, Не время умирать / No time to Die, Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл;

Лучший документальный полнометражный фильм – Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);

Лучший адаптированный сценарий – Кода/CODA;

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана, Белфаст/Belfast;

Лучший иностранный фильм – рули моим авто/Drive my car, Япония;

Лучший анимированный фильм – Энканто/Encanto;

Лучшие костюмы – Круэлла/Cruella;

Лучший актер второго плана – Трой Коцур, Кода/CODA;

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос – Вестсайдская история / West Side Story;

Лучшие визуальные эффекты – Дюна/Dune;

Лучшая операторская работа – Дюна;

Лучший макияж и прически – Глаза Темми Фэй / The Eyes of Tammy Faye;

Лучшая работа художника-постановщика – Дюна;

Лучший монтаж – Дюна;

Лучшая оригинальная музыка – Дюна;

Лучший игровой короткометражный фильм – The Long Goodbye;

Лучшая анимированная короткометражка – The Windshield Wiper;

Лучший документальный короткометражный фильм – The Queen of Basketball;

Лучший звук – Дюна.

Напомним , во время вручения кинопремии "Оскар" многие звезды Голливуда поддержали Украину. Фото

"Оскар" без Зеленского и упоминания о войне, но с минутой молчания и просьбой поддержать народ Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb