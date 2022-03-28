"Оскар-2022": Уилл Смит стал лучшим актером, а CODA – лучшим фильмом года
Сегодня, 28 марта, определились победители самой престижной кинопремии мира – "Оскар"
Об этом сообщает " Еспресо. TV ".
Лучшим фильмом года стал фильм "CODA: В ритме сердца" (англ. CODA) - американский художественный фильм режиссера Сиан Хедер, премьера которого состоялась на кинофестивале "Санденс" в 2021 году. Фильм стал адаптацией франко-бельгийской картины 2014 года "Семейство Беле". Его оригинальное название – устойчивая аббревиатура, расшифровывающаяся как Child of Deaf Adults.
Героиня фильма – девочка по имени Руби Росси, проживающая в маленьком городке в Массачусетсе. Ее родители и брат – глухие. Руби хочет стать певицей, но не может покинуть семью, где играет роль сурдопереводчика.
Американский актер Уилл Смит получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Артист впервые получил награду "Оскар". А при вручении кинопремии он не смог сдержать своих эмоций и заплакал.
А в номинации "Лучшая женская роль" победила Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тамми Фэй".
Лучшим режиссером назвали Джейн Кампион, снявшая фильм "В руках пса" (The Power of the Dog).
Список других номинаций и победителей:
Лучшая оригинальная песня – No time to Die, Не время умирать / No time to Die, Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл;
Лучший документальный полнометражный фильм – Summer of soul (Or, when the revolution could be not be televised);
Лучший адаптированный сценарий – Кода/CODA;
Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана, Белфаст/Belfast;
Лучший иностранный фильм – рули моим авто/Drive my car, Япония;
Лучший анимированный фильм – Энканто/Encanto;
Лучшие костюмы – Круэлла/Cruella;
Лучший актер второго плана – Трой Коцур, Кода/CODA;
Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос – Вестсайдская история / West Side Story;
Лучшие визуальные эффекты – Дюна/Dune;
Лучшая операторская работа – Дюна;
Лучший макияж и прически – Глаза Темми Фэй / The Eyes of Tammy Faye;
Лучшая работа художника-постановщика – Дюна;
Лучший монтаж – Дюна;
Лучшая оригинальная музыка – Дюна;
Лучший игровой короткометражный фильм – The Long Goodbye;
Лучшая анимированная короткометражка – The Windshield Wiper;
Лучший документальный короткометражный фильм – The Queen of Basketball;
Лучший звук – Дюна.
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