OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии

Об этом сообщает GeoConfirmed в Twitter.

Аналитики обнаружили точку в румынском поле, где, вероятно, пал российский беспилотник во время очередной атаки страны-агрессора на портовую инфраструктуру Украины.

Эта точка расположена на расстоянии менее полутора километров от села Плауру.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.

6 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.