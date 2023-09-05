OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии
OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одной из пограничных сел
Об этом сообщает GeoConfirmed в Twitter.
Аналитики обнаружили точку в румынском поле, где, вероятно, пал российский беспилотник во время очередной атаки страны-агрессора на портовую инфраструктуру Украины.
Эта точка расположена на расстоянии менее полутора километров от села Плауру.
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
6 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
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