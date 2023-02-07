Об этом сообщают российские СМИ.

"Доносы" на Ивана Лосева написали за репост репортажа от BBC и за интервью для российского оппозиционного телеканала "Дождь". В обоих материалах мужчина рассказывал, как раньше его оштрафовали за изложение сна о Зеленском в соцсетях.

"На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде бы из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от ВВС в моей ленте. Оба доноса будут административками", - рассказал Лосев.

Центральный районный суд Читы назначил Ивану Лосеву два штрафа по 35 тысяч рублей за два случая "дискредитации" армии РФ.