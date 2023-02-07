Оштрафованного за сон о Зеленском россиянина оштрафовали еще раз - за то, что рассказал о первом штрафе
На жителя российской Читы написали "доносы" из-за того, что мужчина рассказал, как его оштрафовали за сон о Зеленском. Из-за "доносов" суд оштрафовал читинца во второй раз - на этот раз на сумму 70 тысяч рублей
Об этом сообщают российские СМИ.
"Доносы" на Ивана Лосева написали за репост репортажа от BBC и за интервью для российского оппозиционного телеканала "Дождь". В обоих материалах мужчина рассказывал, как раньше его оштрафовали за изложение сна о Зеленском в соцсетях.
"На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде бы из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от ВВС в моей ленте. Оба доноса будут административками", - рассказал Лосев.
Центральный районный суд Читы назначил Ивану Лосеву два штрафа по 35 тысяч рублей за два случая "дискредитации" армии РФ.
- В декабре в российской Чите мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии - он рассказал в соцсетях сон о Зеленском
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.09
- Актуальное
- Важное