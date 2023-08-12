Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Ошибка Запада – ставить условия цивилизационного конфликта в зависимость от предвыборных кампаний, - Чалый
Эксклюзив

Ошибка Запада – ставить условия цивилизационного конфликта в зависимость от предвыборных кампаний, - Чалый

12 августа, 2023 суббота
00:47
Война с Россией

Валерий Чалый, дипломат, глава Украинского кризисного медиацентра, считает, что стратегия управляемой войны, которую хотят реализовать наши западные партнеры, нуждается в изменениях в соответствии с ситуацией

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Я не раз говорил, что столкновение России с НАТО – необратимый процесс, и эти столкновения уже были. Однако мы имеем политическое решение от США и стран Альянса не замечать таких инцидентов, которые были достаточно серьезными. Над Черным морем российский истребитель атаковал на уничтожение британский истребитель, но не сработала у россиян ракета. Также ракеты падали на территорию стран НАТО. То есть, страны Альянса будут делать все возможное, чтобы информационно прикрывать эти факты", - отметил дипломат.

Валерий Чалый предположил, что Путин хотел бы короткого столкновения с НАТО, которое не закончилось бы потом для него реальным противостоянием. И Путин это может сделать, потому что РФ это делала и в других местах, в том числе с помощью вагнеровцев в Сирии.

"Я скептически смотрю, что это приведет к развертыванию позиции НАТО. К сожалению, Путин тоже видит, что сейчас делает Альянс, и какая стратегия реализуется. Стратегия управляемой войны, которую хотят реализовать наши партнеры, возможно, раньше имела больше преимуществ, как не допущение эскалации и не применение ядерного оружия. Но сейчас, если они эту стратегию не будут менять, то это будет огромная их ошибка. Не только я, но и многие военные разведки видят эту политическую ошибку. Называем вещи своими именами, то есть ставить условия цивилизационного конфликта, который может создать угрозу для всех правил в мире, в зависимость от предвыборных кампаний – это катастрофа. Мне кажется, что здесь делается колоссальная ошибка, которая может привести к плохим результатам", - отметил глава Украинского кризисного медиацентра.

Чалый считает, что западные партнеры очень серьезно ошибаются в своей способности контролировать все процессы, веря до сих пор россиянам.

"Сейчас такое ощущение, что Запад уперся в свою стратегию, которую не хочет менять в соответствии с ситуацией. Просто ждут, что произойдет ближайшие месяцы на фронте. У всех сейчас сложилось ошибочное впечатление о возможности завершения горячей фазы войны в этом году и о том, что можно найти решение, которое Украина также вынуждена будет выполнить. Я видел такие ситуации в прошлом в Украине, и эти хитро закрученные концепции, где нет субъекта украинского народа, разваливаются, кто бы их ни планировал", - подытожил дипломат.

Мир
Россия
Владимир Путин
НАТО
США
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
11 августа, 2023 пятница
На место Резникова придет человек Ермака?
ЗСУ
11 августа, 2023 пятница
Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на окраине Урожайного, - ISW
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 августа, 2023 пятница
Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
01:24
"Не будем стесняться": у Байдена готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости
01:05
В Кракове обнаружили наклейки с приглашением присоединяться к ПВК Вагнера
00:56
Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи
00:28
Украина провела переговоры по гарантиям безопасности с Грецией
00:16
Российское минцифры запретило чиновникам использовать iPhone в служебных целях
00:02
Холанд оформил дубль и принес "Ман Сити" победу в первом матче нового сезона АПЛ
2023, пятница
11 августа
23:52
Аналитика
Сергей Згурец
Неоднозначное решение Зеленского относительно военных, продвижение в Запорожской области: военные итоги недели
23:41
Девять из 10 кадровых военных РФ воюют в Украине по принуждению, – воин ССО Браво
23:29
Киберполиция разоблачила злоумышленника, создавшего клон телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
23:28
Эксклюзив
Охота "кинжалами" на украинских пилотов - это слишком, у РФ скорее есть другая цель, - военный эксперт Самусь
22:55
В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время протеста против лайнера с россиянами
22:36
В Индии компании дают работникам выходной, чтобы посмотреть новый фильм
22:20
Армия РФ артиллерией ударила по Елизаветовке в Донецкой области: есть погибшая и раненая
22:13
МАГАТЭ объявила победителей конкурса комиксов "Семена в Космосе"
22:11
В РФ арестовали техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв 9 августа
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
21:40
Тренер "Марселя" открыто заявил, что не рассчитывает на Малиновского
21:38
Нардеп: Руководство Бюро экономической безопасности уволено
21:25
Ущерб на 35 млн грн: директора швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны отреагировали
21:11
Эксклюзив
Украинские артиллеристы впервые не жалуются на нехватку боеприпасов, - военнослужащий ВСУ Фирсов
20:57
Эксклюзив
Константин Жеваго
Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго
20:56
Обновлено
Из Купянского района Харьковщины планируется эвакуировать около 12 тыс. жителей
20:49
Украина начала переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности
20:45
Правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО
20:27
Кабмин выделил 200 млн грн для украинской разведки: на что пойдут деньги
20:17
Эксклюзив
"Обычный популизм и некомпетентность": Жеваго заявил, что не находится под санкциями в Украине
20:16
Кулеба призвал партнеров как можно скорее передать Украине Taurus и ATACMS
20:09
Неймар
Неймар договорился о трансфере в "Барселону", - СМИ
20:08
В Сирии боевики ИГИЛ напали на автобус с солдатами: по меньшей мере 20 погибших
20:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Когда Лобода перестанет лезть в душу украинцам?
19:47
Россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена женщина
19:46
На Купянском направлении армия РФ не имела успехов в наступлении в районе Синьковки и Ивановки, - Генштаб
19:28
Обещал помощь в оформлении липовой инвалидности: в Киеве на взятке $5 тыс. разоблачили военного
19:27
Саммит Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формула мира: Зеленский провел разговор с президентом Замбии
19:11
Эксклюзив
Россия использует похищенных украинских детей как заложников, - правозащитник Павличенко
19:02
Михаил Фридман
США ввели санкции против соучредителей "Альфа-Групп" Фридмана и Авена
19:00
Обзор
Победные новости 534-го дня войны: В ГУР намекнули на еще больше атак на Москву, а ВСУ на Таврическом фронте успешно продвигаются вперед
18:58
Украинские спасатели отправились в Словению, которая страдает от наводнения
18:26
Два украинских актера переехали в российский Саранск и основали там киношколу
18:26
Обзор
Найти … "золото Песиголовца": что посмотреть в выходные
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV