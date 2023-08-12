Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Я не раз говорил, что столкновение России с НАТО – необратимый процесс, и эти столкновения уже были. Однако мы имеем политическое решение от США и стран Альянса не замечать таких инцидентов, которые были достаточно серьезными. Над Черным морем российский истребитель атаковал на уничтожение британский истребитель, но не сработала у россиян ракета. Также ракеты падали на территорию стран НАТО. То есть, страны Альянса будут делать все возможное, чтобы информационно прикрывать эти факты", - отметил дипломат.

Валерий Чалый предположил, что Путин хотел бы короткого столкновения с НАТО, которое не закончилось бы потом для него реальным противостоянием. И Путин это может сделать, потому что РФ это делала и в других местах, в том числе с помощью вагнеровцев в Сирии.

"Я скептически смотрю, что это приведет к развертыванию позиции НАТО. К сожалению, Путин тоже видит, что сейчас делает Альянс, и какая стратегия реализуется. Стратегия управляемой войны, которую хотят реализовать наши партнеры, возможно, раньше имела больше преимуществ, как не допущение эскалации и не применение ядерного оружия. Но сейчас, если они эту стратегию не будут менять, то это будет огромная их ошибка. Не только я, но и многие военные разведки видят эту политическую ошибку. Называем вещи своими именами, то есть ставить условия цивилизационного конфликта, который может создать угрозу для всех правил в мире, в зависимость от предвыборных кампаний – это катастрофа. Мне кажется, что здесь делается колоссальная ошибка, которая может привести к плохим результатам", - отметил глава Украинского кризисного медиацентра.

Чалый считает, что западные партнеры очень серьезно ошибаются в своей способности контролировать все процессы, веря до сих пор россиянам.

"Сейчас такое ощущение, что Запад уперся в свою стратегию, которую не хочет менять в соответствии с ситуацией. Просто ждут, что произойдет ближайшие месяцы на фронте. У всех сейчас сложилось ошибочное впечатление о возможности завершения горячей фазы войны в этом году и о том, что можно найти решение, которое Украина также вынуждена будет выполнить. Я видел такие ситуации в прошлом в Украине, и эти хитро закрученные концепции, где нет субъекта украинского народа, разваливаются, кто бы их ни планировал", - подытожил дипломат.