Ошибка шпиона, богатые индейцы и правда о Томе и Джерри - 5 книг против обмана и лжи

Джулия Галеф. Мышление разведчика. Как прекратить обманывать себя и увидеть лучшее решение

Эта книга будет интересна для того, кто хочет научиться смотреть на мир так, как его видят разведчики. В общем же в "Мышлении разведчика. Как прекратить обманывать себя и увидеть наилучшее решение" Джулии Галеф (К.: Наш Формат) нам помогут сделать собственную карту мышления более точной, убрать фильтр предвзятости и начать рассуждать яснее. Что подразумевается, спросите? Ну, ясно – военная служба! Ведь любой воин защищает свои соображения от угрожающих фактов. Для него допустить ошибку — это потерпеть поражение. Разведчик изучает местность и составляет карту. Для него узнать, что он допустил ошибку, — это сделать карту более точной. Именно таким образом, то есть "уточняя" направления нашего мышления, а также исправляя его несовершенство автор книги - писательница, философиня науки, популяризатор рационального мышления, соучредитель "Центра прикладной рациональности" - опираясь на данные науки и аргументы популярной культуры, исследует человеческую способность к самообмана. Пишет она увлекательно, с интересными историями и убедительными аргументами даже в таких "заряженных" темах, как изменение климата, прерывание беременности или регулирование обращения оружия. Отвечая при этом на многие вопросы. Например, почему люди упорно отстаивают свою правоту, защищают политических любимцев или религиозные взгляды? Как тема вакцинирования может разделить мир на вражеские лагеря? Почему люди становятся жертвами финансовых пирамид, а другим удается вырваться из структуры? Автор объясняет эти и другие феномены мышления на примере поведения солдата и разведчика. "Итак, если ваши инстинкты побуждают вас недооценивать правду, это и не удивительно, ведь они формировались в другом мире, более пригодном для мышления солдата, объясняет она. - Наш мир все больше вознаграждает способность ясно мыслить, особенно в долгосрочной перспективе. Здесь ваше счастье почти не зависит от способности приспособиться к жизни, от ваших способностей и от социальной группы, в которой вам пришлось родиться. Этот мир все больше становится миром разведчиков».



Дэвид Гренн Убийцы цветочного полнолуния: тайна индейских убийств и рождение ФБР

…Помнится, как в историческом вестерне "Оклахома, какова она" Стэнли Крамера, речь шла об одной-единственной фермерке, которая самостоятельно противостояла нефтяным магнатам, и даже слова не было о настоящих владельцах тех земель в начале ХХ века. Зато документальная разведка Дэвида Грена "Убийцы цветочного полнолуния: тайна индейских убийств и рождение ФБР" (К.: КМ-Букс) так же погрузит читателя в мир жажды и коррупции на территории последнего клочка Дикого Запада США, но будет посвящена настоящим автохтонам, которым принадлежали эти земли. Автор напоминает, как в 1920-х годах волна таинственных убийств и исчезновений прокатилась племенем осейджей; на их территории в Оклахоме была найдена нефть, и они – один из самых богатых народов мира по доходу на душу населения. "Общество было ошеломлено богатством племени, которое отнюдь не вкладывалось в общепринятый образ американских индейцев, - узнаем мы о тогдашней ситуации. - Образ, берущий начало еще от первых обозначенных жестоким отношением контактов белых с индейцами - первородного греха, ознаменовавшего начало целой страны. Репортеры дразнили своих читателей историями об "осейджской плутократии" и "краснокожих миллионеров", с их коттеджами из кирпича и терракоты, люстрами, бриллиантовыми перстнями, шубами и автомобилями с личным водителем. Один из авторов удивлялся осейджским девушкам, которые посещают лучшие школы с постоянным проживанием и носят самый роскошный французский наряд". Тем временем снова напоминает автор, родственников Молли Буркгарт отравляют и расстреливают друг за другом. Но это только начало – скоро гибнуть начинают и другие члены племени, а также те, кто брался расследовать эти убийства своими силами. И вот уже молодой директор ФБР Дж. Эдгар Гувер берется за дело, которое стало одним из первых для агентства. Он нанимает бывшего Техасского Рейнджера Тома Уайта и формирует команду подпольных оперативников, чтобы распутать эту тайну.



Дэниел Белл. Китайская модель. Политическая меритократия и границы демократии

Удивительно интересное исследование Дэниела Белла "Китайская модель. Политическая меритократия и пределы демократии" (К.: Наш Формат) позволит лучше понять современный Китай, в котором авторитарная политическая система и тотальный контроль за обществом сочетаются с стремительным экономическим ростом. Действительно, все давно уже согласились с тем, что в мире появилась новая суперсила, бросающая вызов либеральному миропорядку: Китайская Народная Республика. И неудивительно, что стремительный экономический взлет Китая заставляет обратить внимание на его политическую систему, отличающуюся от привычных представлений о представительной демократии и всеобщем избирательном праве. Автор книги - политолог, колумнист, заведующий кафедрой политической теории на юридическом факультете Гонконгского университета - подробно анализирует политическое устройство Китая: механизм принятия решений на самом высоком уровне, систему отбора кадров и социальную мобильность, сочетание с демократическими принципами, преимущества и недостатки для экономического роста. Так, например, он высказывает собственное мнение по поводу лидерства. "Лидеры в бизнесе должны заботиться об увеличении общественных благ, если это влияет на прибыльность компании, - напоминает автор, - однако в других случаях они не должны быть патриотами или привязывать себя к конкретному обществу. Поэтому нередко на должности руководителей крупных компаний назначают иностранцев, даже в странах, которые считаются ксенофобскими, вроде Японии.В то же время лидер политического сообщества при любом типе государственного управления должен происходить из этого сообщества.В прошлом колониальные власти назначали сюзеренов для управления землями за рубежом, однако сегодня это неприемлемо. Политический лидер должен восприниматься как минимум как патриотический член политического сообщества". В общем, как видим, книга написана простым и прозрачным языком, она возвращает читателей к основам политической философии и переосмысливает их в свете современного китайского опыта.



Майкл Бентон. Динозавры. Новый взгляд

"Одно известно точно: динозавры появились в триасовый период между 252 и 201 миллионами лет назад. Почти во всем остальном мы не уверены", - заявляет автор этой увлекательной книги, а дальше все только интереснее. В целом исследование Майкла Бентона "Динозавры. Новый взгляд" (К.: Бородатый Тамарин) доказывает, что динозавры, хоть и давно вымерли, все еще остаются частью нашего мира. "Когда именно они появились, в раннем или позднем триасе? – не унимается автор. – Каков был мир, когда они вышли на сцену? Проторяли ли они путь к господству в глобальной экосистеме отчаянной борьбой с другими животными или же им просто удалось занять свое место? Все эти темы были актуальны в 1980-х, когда я начинал карьеру палеонтолога". Следует добавить, что не менее актуальны эти темы остаются и сегодня, ведь за последние двадцать лет изучение динозавров превратилось в настоящую научную дисциплину. Новые технологии раскрыли секреты, скрытые в доисторических костях, которые раньше нельзя было предусмотреть. Например, теперь мы можем определять цвет динозавров, силу их укуса, максимальную скорость и даже то, заботились ли они о детенышах. Поэтому в этой книге ее автор - ведущий мировой палеонтолог, профессор Бристольского университета - рассказывает, как новейшие изобретения меняют наше представление о динозаврах, превращая палеобиологию из туманных предположений в одну из самых точных биологических наук. Среди прочего рассказывается также о том, как находят и раскапывают останки динозавров, и как за окаменевшими останками реконструируют их цвета, рост, рацион и поведение.



Энджела Макаллистер. В мире рассказ о животных. 50 сказок, мифов и легенд

Автор этой книги не зря предостерегает, что некоторые сказки в ней могут содержать элементы жестокости, поэтому следует учитывать это перед чтением детям. В конце концов, хоть и не будучи посвящена этой теме, но книга Энджелы Макаллисте "В мире рассказов о животных. 50 сказок, мифов и легенд" (К.: Книголов) могла быть украшена более подробной "предостережением" о жестокости в мире сказок. Ведь в древние времена, когда писались классические сюжеты, переделанные впоследствии для нашего "вегетарианского" настоящего, детей не особо принимали во внимание как членов семьи, не говоря уже о части общества. Это были маленькие взрослые несовершенного рода и неопределенного пола, так что украшать для них реальность в своих произведениях авторы сказок не видели нужды. Одним словом, сказки были жестокие, то есть "жизненные". Так же в контексте нынешней "новой искренности", которая в очередной раз выходит на "гуманитарный" рынок, старые сюжеты вроде истории о злом Волке и бедной Красной Шапочке приобретают совсем другой вид. Тем более, будучи иллюстрированы современной (эмансипированной, как сказали бы до сих пор) художницей. С виду такое новейшее морализаторство иногда бывает вполне резонно, даже симпатично. Например, размышления о том, что было бы, если бы Волк не встретил ту же Красную Шапочку. Он бы не погиб! Об этом, согласимся, до недавнего времени никто не задумывался. Хотя, все мы, если честно, иногда немного сочувствовали некоторым героям детских повествований, задуманным как "плохие" - тому самому Волку, или коту Томасу из мультфильма "Том и Джерри", которого обычно обманывал и унижал мышонок. В общей сложности с этой книгой вы можете совершить кругосветное путешествие с 50 самыми любимыми сказками о больших и малых существах, ведь перед нами настоящая иллюстрированная коллекция сказок, мифов и легенд о животных: здесь и давно известны классические сказки о трех поросятах и гадком казенке. о койотах, мулах и муравьях. Оживленные предания автора оживают в иллюстрациях румынской художницы Эйч, увлекают и переносят читателей в удивительный мир животных. Кстати, автор пишет также под псевдонимом Лулу – именно так, вспомним, звали девушку из песенки Александра Вертинского, которая играла с обезьянькой на экзотическом берегу его далеких, еще киевских бредов.