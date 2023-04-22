Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Мне видится, Путин думает, что в долгой войне на истощение, у него больше шансов, чем у Украины. Путин рассчитывает, что у России есть нефть, газ, "золото-серебро", бриллианты, древесина, алюминий, сталь и т.д. Но мне кажется, что это такая же ошибка со стороны Путина, как и та, которую он допустил, напав на Украину.Он просчитался.У него так же на столе лежали цифры о готовности Украины и российских вооруженных сил, то есть у нас самолетов в десять раз больше, чем у Украины, а танков в семь раз больше, солдат в четыре раза больше и т.д. А результат оказался прямо противоположным тому, что Путин видел в своей голове. Так же, мне кажется, он просчитается и в долгосрочном плане", - отметил российский публицист.

Дмитрий Орешкин отметил, что производство оружия – такой же фейк, как и построение коммунизма. Мы видим, как за последний год обрушилось то, что называлось престижем военной промышленности России. Также мы видим, как с огромной скоростью закупается западное оружие всеми странами мира, как традиционные рынки сбыта российского оружия и энергоносителей сжимаются на глазах. Об этом мало кто говорит, но так и есть. К тому же сама по себе производственная мощность, например, танков в России гораздо скромнее, чем кажется. Главный производитель танков – Уралвагонзавод, производящий не более двух-трех десятков в месяц, а украинцы в месяц уничтожают примерно сто танков.

"Во-вторых, понятно, что у России гораздо больший человеческий ресурс. Но ведь это современная война, в которой нужны высококвалифицированные люди, способные принимать решения и пользоваться современными видами вооружений. Эти ресурсы в России не так велики, как может показаться. Плюс к этому – Россия ресурсы тратит, а Украина их накапливает. Да, к сожалению, Украине не дают новейшие виды вооружений, но они все равно более эффективны, чем российские, поэтому в долгосрочном плане скорее Украина накапливает потенциал для ответного удара, чем Путин накапливает. потенциал для дальнейшей экспансии. Больше года продолжается война и планы Путина сжимаются: сначала речь шла о том, чтобы захватить Киев, затем - проложить путь в Приднестровье по суше и оказывать давление на Молдову, а третий этап - только выйти к административным границам Донецкой области, а сейчас и это уже тоже снимается с повестки дня, и все чаще говорят о том, что пора заняться миром. Об этом говорят и Лавров, и Пригожин, и Захарова, чтобы поставить жирную точку и с победным выражением на лице выйти из этой. истории. Осталось договориться с Украиной, а карты сейчас такие, что больше козырей у украинской стороны", - заметил Орешкин .