Об этом информирует ООН .

"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела вероятно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", – подчеркнули в заявлении.

Сообщается, что эти и другие нарушения должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.

"В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных", – добавили в Организации Объединенных Наций.

Также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила казни украинских военных россиянами.

"В ужасе от распространенного в сети видео, на котором российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это не по-человечески, и я решительно это осуждаю", - пишет Пейчинович-Бурич.