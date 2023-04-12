"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине и Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировали на казнь военнопленного
Об этом информирует ООН .
"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела вероятно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", – подчеркнули в заявлении.
Сообщается, что эти и другие нарушения должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.
"В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных", – добавили в Организации Объединенных Наций.
Также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила казни украинских военных россиянами.
"В ужасе от распространенного в сети видео, на котором российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это не по-человечески, и я решительно это осуждаю", - пишет Пейчинович-Бурич.
- Напомним, вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным. Также на видео отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
- МИД Украины просит Гаагу отреагировать на видео с казнью россиянами украинского военного. В то же время министр Дмитрий Кулеба призвал изгнать Россию из ООН.
- Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленного и заявил, что оно нуждается в проверке.
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