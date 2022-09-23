Об этом сообщило издание AP .

Эксперты Комиссии ООН обнаружили доказательства военных преступлений России на территории Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины.

В своих выводах они цитировали показания бывших заключенных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Также Комиссия выразила обеспокоенность по поводу казней в четырех областях Украины.

"Мы были ошеломлены большим количеством казней в областях, которые мы посетили. В настоящее время Комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и поселках", - отметил глава комиссии Эрик Моуз.

Также он отметил, что его команда уже получила и документирует "правдивые обвинения по многим другим случаям казней". Так, Комиссия в июне посетила Бучу, где украинские власти обнаружили массовые захоронения и тела, разбросанные на улицах после выхода российских войск в конце марта.

Следователи Комиссии ООН посетили 27 городов и поселков, а также могилы и места заключения и пыток. Кроме того, было опрошено 150 пострадавших и свидетелей. В частности, неопределенное количество российских солдат совершали сексуальное и гендерное насилие в отношении людей в возрасте от 4 до 82 лет.

"На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", – заявил Эрик Моуз.

Посол США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор призвала Комиссию продолжать расследование.

"Доказательства зверств России с каждым днем ​​становятся все ужаснее, недавно были обнаружены массовые захоронения в Изюме, где на телах присутствуют следы пыток", - отметила она.

На деоккупированной Харьковщине обнаружили еще одну застенку .

Заммэра Изюма сообщил , что у городе есть еще по меньшей мере три массовых захоронения.