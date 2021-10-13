Ощущение, словно проиграли, - капитан сборной Украины подытожил результат матча против Боснии и Герцеговины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Андрея Пятова.



Пятов признался, что у него ощущение, будто Украина проиграла.



"Ощущение, словно проиграли. Это если говорить начистоту. Как капитан, скажу, что не время погружаться в эмоции и заниматься самобичеванием. Шанс есть. О нем и надо думать. За него надо хвататься. На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы. PS Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно", - написал капитан сборной Украины Андрей Пятов.

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Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины.

Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .