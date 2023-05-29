Ощущение опасности, утомляемость, нарушение сна: как украинцы оценивают изменения самочувствия
Подавляющее большинство украинцев оценивают свое психоэмоциональное состояние как удовлетворительное, однако значительная часть отмечает негативные проявления
Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего .
Большинство опрошенных отмечают изменения эмоционально-психологического состояния, 39% говорят о его ухудшении. Однако исследователи отмечают, что по сравнению с опросом декабря 2023 средняя оценка эмоционально-психологического состояния украинцев все же несколько улучшилась.
При этом на психоэмоциональное состояние украинцев влияет ощущение опасности, которую испытывают 26% опрошенных даже дома. Это особенно характерно для жителей востока и юга Украины.
Кроме того, от 39% до 44% респондентов считают опасным пребывание вне своего дома - на работе, в общественных местах и заведениях, под открытым небом на улице.
Физическое состояние большинство украинцев характеризуют как удовлетворительное или даже хорошее, однако у 34% опрошенных возникает чувство ухудшения их физического состояния по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по результатам аналогичного опроса в декабре 2023 года оценки физического состояния были почти такими же.
45% респондентов постоянно или часто испытывают быструю утомляемость, 44% - чувство вялости или усталости, 39% сообщили об озабоченном или отрывочном сне, 38% - о чрезмерно раннем пробуждении, 37% - о чувстве тревоги или страха. При этом 15% опрошенных испытывают проблемы с расстройствами сна, 2% - в остром состоянии.
Состояния, присущие эмоциональной тревожности, характерны для 17% опрошенных, острая эмоциональная тревожность – для 3%.
В общей сложности 82% употребляют алкогольные напитки, однако регулярно или часто – 18%. 28% опрошенных признаются, что увеличили употребление алкоголя после начала полномасштабной войны, 26% - что и дальше употребляют алкоголя больше, чем до полномасштабной войны. 16% респондентов назвали употребление алкоголя важным способом расслабиться и отдохнуть.
- Ранее специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Мишель Казачкин заявил, что у четверти населения Украины есть риски получить тяжелые психические расстройства из-за войны.
- Правительство объявило о создании Координационного центра по психическому здоровью для помощи военным и гражданским.
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