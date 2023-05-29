Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего .

Большинство опрошенных отмечают изменения эмоционально-психологического состояния, 39% говорят о его ухудшении. Однако исследователи отмечают, что по сравнению с опросом декабря 2023 средняя оценка эмоционально-психологического состояния украинцев все же несколько улучшилась.

При этом на психоэмоциональное состояние украинцев влияет ощущение опасности, которую испытывают 26% опрошенных даже дома. Это особенно характерно для жителей востока и юга Украины.

Кроме того, от 39% до 44% респондентов считают опасным пребывание вне своего дома - на работе, в общественных местах и заведениях, под открытым небом на улице.

Физическое состояние большинство украинцев характеризуют как удовлетворительное или даже хорошее, однако у 34% опрошенных возникает чувство ухудшения их физического состояния по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по результатам аналогичного опроса в декабре 2023 года оценки физического состояния были почти такими же.

45% респондентов постоянно или часто испытывают быструю утомляемость, 44% - чувство вялости или усталости, 39% сообщили об озабоченном или отрывочном сне, 38% - о чрезмерно раннем пробуждении, 37% - о чувстве тревоги или страха. При этом 15% опрошенных испытывают проблемы с расстройствами сна, 2% - в остром состоянии.

Состояния, присущие эмоциональной тревожности, характерны для 17% опрошенных, острая эмоциональная тревожность – для 3%.

В общей сложности 82% употребляют алкогольные напитки, однако регулярно или часто – 18%. 28% опрошенных признаются, что увеличили употребление алкоголя после начала полномасштабной войны, 26% - что и дальше употребляют алкоголя больше, чем до полномасштабной войны. 16% респондентов назвали употребление алкоголя важным способом расслабиться и отдохнуть.