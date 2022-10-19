"Ощущала, что отец пытался меня убить": Бритни Спирс вспомнила подробности домашнего заключения
Американская певица Бритни Спирс, 13 лет находившаяся на попечении своего отца Джейми Спирса, рассказала новые подробности своей изоляции
Новые детали Бритни Спирс рассказала в двухминутном аудио, которое выложила у себя в Twitter , пишет Page Six.
40-летняя американская певица Бритни Спирс заявила, что чувствовала, будто отец хотел убить ее. Она напомнила, что ей сделали три МРТ перед тем, как отправить в психбольницу в начале 2019 года.
"Все это не имело смысла. [Я не понимала] изоляцию, медсестер, флаконы с кровью, постоянное общение", - рассказала Бритни, добавив, что она думала, что предположительно лечилась от рака, но "ничего из этого не было правдой".
Говоря о своем нынешнем состоянии, Бритни заметила, что чувствует себя хорошо.
"Тяжелее всего осознавать, что они просто были злы, и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в аду", - подчеркнула певица.
Она добавила, что "верит в последствия" для своего папы, который был ее опекуном в течение 13 лет с 2008-го.
"Я хочу отвезти моего отца куда-то, забрать его машину, его дом, его двери в приватность", - сказала Бритни, перечислив все, чему она подвергалась во время лечения и попечительства.
70-летний Джейми Спирс ранее отрицал все действия, в которых обвиняет его дочь. Через своих адвокатов он отмечал, что "любит дочь" и действовал в ее интересах.
- В ноябре 2021 года суд в Лос-Анджелесе прекратил попечительство отца Бритни Спирс над американской певицей, продолжавшееся 13 лет.
- С этого момента она начала делиться ужасными деталями условий, в которых жила долгое время.
- В конце сентября Спирс обнародовала информацию, что в один из периодов жизни ее закрыли на четыре месяца без возможности выходить на улицу и накачивали литием.
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