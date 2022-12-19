Ощадбанк представил эксклюзивную серию "Патриотические монеты"
19 декабря Ощадбанк представил эксклюзивную серию из пяти монет: Русский военный корабль, Чернобаевка, Тракторные войска, Украина в моем сердце и Паляница
Об этом информирует пресс-служба банка.
"Для поддержки единства украинского народа в сложные времена Ощадбанк в партнерстве с компанией-представителем монетных дворов в начале войны заказал эксклюзивные серебряные монеты, отражающие героическое противостояние украинского народа армии захватчика. Дизайн монет отражает символы единства, силы и мужества украинского народа", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что каждая монета запечатлела один из эпизодов борьбы украинцев с врагом.
Монета "Русский военный корабль, иди…" посвящена противостоянию пограничников на острове Змеиный.
Монета "Чернобаевка – южный щит Украины" посвящена событиям под Херсоном. ВСУ в селе Чернобаевка неоднократно показывали профессионализм, а Россия еще раз показывала – готовность к поражению.
"Тракторные войска Украины" – посвящена смелым украинским аграриям.
Монета "Украина в моем сердце" символизирует сердце и украинский герб из сине-желтых лент, как символ для тех, кто был вынужден покинуть дом в поисках безопасного места.
"Все будет паляница!" - Монета с изображением символа патриотизма во время полномасштабной войны.
"Идею создания патриотических монет подсказала сама жизнь. Они о каждом из нас: мужественных военных, отважных фермерах, украинцах, оставшихся с начала войны в Украине, и вынужденно уехавших за границу", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Антон Тютюн.
Диаметр всех монет 38,60 мм, масса 31,10 г, а номинал – 2 доллара.
Монеты можно купить в отделениях банка.
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