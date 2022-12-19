Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Ощадбанк представил эксклюзивную серию "Патриотические монеты"

Ощадбанк представил эксклюзивную серию "Патриотические монеты"

19 декабря, 2022 понедельник
16:41
Общество

19 декабря Ощадбанк представил эксклюзивную серию из пяти монет: Русский военный корабль, Чернобаевка, Тракторные войска, Украина в моем сердце и Паляница

Об этом информирует пресс-служба банка.

"Для поддержки единства украинского народа в сложные времена Ощадбанк в партнерстве с компанией-представителем монетных дворов в начале войны заказал эксклюзивные серебряные монеты, отражающие героическое противостояние украинского народа армии захватчика. Дизайн монет отражает символы единства, силы и мужества украинского народа", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что каждая монета запечатлела один из эпизодов борьбы украинцев с врагом.

Монета "Русский военный корабль, иди…" посвящена противостоянию пограничников на острове Змеиный.

Монета "Чернобаевка – южный щит Украины" посвящена событиям под Херсоном. ВСУ в селе Чернобаевка неоднократно показывали профессионализм, а Россия еще раз показывала – готовность к поражению.



"Тракторные войска Украины" – посвящена смелым украинским аграриям.

Монета "Украина в моем сердце" символизирует сердце и украинский герб из сине-желтых лент, как символ для тех, кто был вынужден покинуть дом в поисках безопасного места.



"Все будет паляница!" - Монета с изображением символа патриотизма во время полномасштабной войны.



"Идею создания патриотических монет подсказала сама жизнь. Они о каждом из нас: мужественных военных, отважных фермерах, украинцах, оставшихся с начала войны в Украине, и вынужденно уехавших за границу", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Антон Тютюн.

Диаметр всех монет 38,60 мм, масса 31,10 г, а номинал – 2 доллара.

Монеты можно купить в отделениях банка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Культура
военные силы Украины
Читайте также:
17 декабря, 2022 суббота
США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, - The New York Times
Літак а-50 (РФ)
18 декабря, 2022 воскресенье
Возвращение в Беларусь из РФ самолетов А-50 и появление российских медицинских авто на Гомельщине - нехорошие признаки, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Латвія
18 декабря, 2022 воскресенье
Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 декабря
17:07
США
Украина до сих пор не получала оружие от США в рамках ленд-лиза: в МИДе объяснили причину
16:37
Изготовили специально под нужды Укрэнерго: на поврежденной обстрелами подстанции устанавливают новое оборудование, предоставленное USAID
16:32
Эксклюзив
РФ перенесла площадки для запуска дронов из Крыма в Краснодарский край, - эксперт Defense Express Рябых
16:31
"Навредил своим эго": Легенда футбола рассказал, кто стал главным разочарованием ЧМ-2022
16:08
"Именно сейчас зависит, когда и как закончится эта война": Зеленский призвал лидеров JEF предоставить Украине больше вооружения
16:07
OPINION
Как Слуги вместе с ОПЗЖ мечтают кроить восстановительный бюджет Украины
16:04
Эксклюзив
Херсон на 80% обеспечен водой и на 90% - электроэнергией, - глава городской ВА Луговая
16:03
Зеленский озвучил, сколько новых "шахедов" получила Россия от Ирана
16:00
Промоутер Усика выдвинул ультиматум команде Фьюри
15:29
Макрон рассказал, что сказал тренеру сборной Франции Дешаму после поражения в финале ЧМ-2022
15:28
Генераторы от стран-союзников передадут для питания телебашен, - Ткаченко
14:59
Эксклюзив
На Бахмутском направлении оккупанты сконцентрировали военные, политические и бандитские интересы, - полковник СБУ Костенко
14:53
Британский чемпион не сможет провести бой с Усиком из-за травмы
14:46
Эксклюзив
николаев
Ситуация с теплом и светом в Николаеве контролируется, - глава ОВА Ким
14:34
Эксклюзив
Украинские защитники утром 19 декабря отразили 6 попыток штурмовых действий врага в направлении Авдеевки, - начальник МВА Барабаш
14:27
Ночью в близости к ядерной установке Южноукраинской АЭС зафиксировали российский дрон: Энергоатом обращается к МАГАТЭ
14:16
"Новых волн" призыва не будет, мобилизация проходит постоянно и ежедневно, - ВСУ
14:09
OPINION
Украинский вариант "Гнев и возмездие". Что он будет предусматривать?
13:54
Украину предупредили о возможной приостановке членства в УЕФА и ФИФА
13:42
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения
13:31
экс-президент-беглец Виктор Янукович
ГБР завершило расследование в отношении в отношении госизмены Януковича и Азарова, готовивших Харьковские соглашения
13:26
Эксклюзив
Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко, если тот не вступит в войну, – офицер ВСУ Лапин
13:21
Без отопления остается 3% потребителей в Киеве, - Кличко
13:12
В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности военных
13:12
Эксклюзив
Неподалеку от города Ельска (Гомельская область, Беларусь)
Роль белорусской территории в войне будет повышаться, россияне завозят инженерные части войск - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
12:59
Пекин COVID
В Китае растут сомнения относительно данных о больных COVID-19: Пекин обнародовал первые несколько недель летальные случаи
12:34
В Украине идет небольшое потепление 20 декабря, - синоптик Наталья Диденко
12:17
В Киеве откроют станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ
12:11
Месси, благодаря победе Аргентины на чемпионате мира-2022, побил рекорд в Instagram
12:01
OPINION
Шойгу трус, его "инспекция" войск - блеф
11:57
"Хлопки" возле Белгорода: 14 тысяч россиян остались без света
11:57
В России разбился и сгорел очередной вертолет Ми-8
11:45
ППК "Вагнера" использует осужденных наемников под Бахмутом как расходный материал, - разведка Британии
11:39
Эксклюзив
ВВП Украины однозначно будет уменьшаться из-за блекаутов, - экономист Пендзин
11:29
Ситуация в украинской энергосистеме: в девяти регионах будут действовать аварийные отключения света
11:13
Собирала деньги для российских захватчиков в Украине. В Одесской области женщине объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору
10:53
Определился обладатель "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру ЧМ-2022
10:48
Эксклюзив
Линии обеспечения ВСУ работают, а пока работает логистика - Бахмут держится, - Згурец
10:44
Курс валют на 19 декабря: что с ценами на доллары и евро в обменниках
10:40
Российскими обстрелами повреждено здание Херсонской ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV