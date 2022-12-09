Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Как отметили в Ощадбанке, в результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. Что касается Ощадбанка, то многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк – значительные потери.

"Системная работа Ощадбанка по документированию военных преступлений позволила применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора", – добавили в пресс-службе, выразив надежду на то, что агрессор понесет юридическую ответственность.

7 декабря Кассационный суд Франции завершил рассмотрение кассационной жалобы Ощадбанка и поддержал позицию украинского финучреждения в споре против РФ относительно компенсации ущерба, нанесенного аннексией украинского Крыма. Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража, за ним РФ должна Ощадбанку $1,1 млрд с процентами.

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