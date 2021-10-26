Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу о возмещении Россией $1,4 млрд за имущество в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.



Согласно сообщению, Ощадбанк подал заявление в Кассационный суд Франции с апелляцией по вынесенному в марте 2021 года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменило арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около $1,4 млрд. нанесен вследствие противоправного завладения инвестициями государственного банка в Крыму.



В банке выразили уверенность, что Кассационный суд Франции "признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа". Тем самым будет возобновлено действие арбитражного решения против РФ, в котором говорится о компенсации Ощадбанка значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны РФ.

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