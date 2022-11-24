Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных с карт всех банков
Ощадбанк сообщил, что теперь украинцы могут снимать наличные без комиссии с карточек любых банков
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.
Отмечают, что теперь украинцы могут снять наличные с карты любого банка в любом банкомате Ощадбанка.
"Отныне в наших банкоматах нет чужих карт", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе оставили карту, на которой отмечены все банкоматы Ощадбанка. Просмотреть ее можно по ссылке .
- 16 ноября стало известно, что в освобожденный Херсон вернулись государственные Ощадбанк и Приватбанк.
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