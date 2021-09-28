Ощадбанк объявил о закрытии счетов, операции по которым не осуществлялись более трех лет

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.



Согласно сообщению, клиенты Ощадбанка должны до 30 сентября посетить отделение Ощадбанка для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации, а также решения вопроса о получении средств по неподвижным текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех и более лет.



Отмечается, что клиенты должны иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.



При этом если клиенты до 30 сентября не обратится в Ощадбанк, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады. В таком случае банк будет считать, что клиент согласился на расторжение договора и закрытие счета.



"Такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов для депозитных счетов в национальной валюте", - отметили в пресс-службе.



В то же время в пресс-службе уточнили, что комиссионное вознаграждение не будет списываться с арестованных вкладов и частично выплаченных вкладов по наследству.

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