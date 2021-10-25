Ощадбанк и ЕБРР согласовали условия кредита с возможностью вхождения в капитал украинского госбанка
Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовали условия предоставления субординированного кредита с возможностью вхождения в капитал этого украинского банка
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, Ощадбанк и ЕБРР подписали мандатное письмо, согласованное Минфином, об условиях будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Сбербанка на сумму до 100 млн евро.
Отмечается, что банки договорились активно работать над меморандумом взаимопонимания, что соответствует стратегии развития Сбербанка на 2021-2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора, которые предусматривают снижение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году.
В пресс-службе добавили, что на сегодня ЕБРР инвестировал в 505 проектов Украины более 15 млрд евро с целью проведения реформ, усиление энергоэффективности и энергетической безопасности, поддержки сельского хозяйства и промышленных проектов, а также малого бизнеса.
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