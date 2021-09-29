Осенью в армию планируют призвать более 13 тыс. человек

Об этом АрмияInform рассказал начальник отдела призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко.

"Осенний призыв в соответствии с указом президента будет проводиться в октябре - декабре. Первые отправки начнутся 5 октября, последние в этом призыве состоятся 21 декабря. Распоряжения Кабинета Министров Украины о численности будущих срочников пока нет. Но проектом этого распоряжения запланировано призвать 13 575 мужчин. Цифра для потребностей ВСУ осталась неизменной - 6500 человек ", - отметил офицер.

По его словам, всего планируется призвать людей в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", - подчеркнул Качаненко.

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.

"Если ситуация останется такой, какая она сейчас, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры, таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках . Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом, - добавил Качаненко.

