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Осенью Украину будут склонять к "горькой пилюле" компромисса, - The Guardian

23 апреля, 2023 воскресенье
21:50
Война с Россией

Заместитель главного редактора и обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл описал, каким образом, по его мнению, будут выглядеть уговоры официального Киева со стороны Запада, чтобы Украина пошла на уступки в конфликте с Россией

Его авторская колонка вышла сегодня, 23 апреля 2023 года.

"Сохраняя свои претензии на четыре региона, незаконно аннексированные в прошлом году, Россия в конце концов соглашается на условное прекращение огня. Владимир Путин одобряет "стратегическую нейтрализацию" Украины. Президент Владимир Зеленский вынужден временно отложить свое стремление восстановить границы своей страны, которые существовали до 2014 года. В обмен на это Украина была бы лишена дальнейших, неприемлемых человеческих, экономических и инфраструктурных потерь, сохранив при этом около 85% своей территории."Демилитаризованная зона" корейского образца под международным мониторингом заморозит линию фронта на месте. Беженцы возвращаются домой", - пишет обозреватель.

Как он предполагает, что в таком случае США и их западноевропейские союзники по НАТО смогут заявить, что суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены. Однако этим будут недовольны Польша и другие восточноевропейские государства, вступление Украины в ЕС снова окажется во подвешенном состоянии, а членство в НАТО вообще станет недосягаемым. При этом риск восстановления войны станет постоянной угрозой и источником страха.

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"Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления . Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным", - считает Саймон Тисдалл.

"Неизбежен ли плохой компромисс? Нет. Теоретически, любая из сторон еще может одержать решающую победу. Но гораздо более вероятным, при отсутствии соглашения, является кровавый, дорогой, малоинтенсивный тупик, который затянется на годы", - отмечает Тисдалл.

Перспектива тлеющего "тупика" не устраивает никого, кроме, возможно, Китая и производителей оружия, отмечает аналитик.

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"Следовательно, Запад должен сделать больше сейчас, чтобы помочь Украине продвинуться вперед на поле боя, поставив ее в лучшую позицию за столом переговоров позже этого года", - цитирует Тисдалл американского дипломата Ричарда Хааса и профессор Джорджтаунского университета Чарльза Купчана.

"Мрачные оценки перспектив  Украины, просочившихся из Пентагона, а также график выборов в Америке усиливают ожидания, что при поддержке США произойдет сдвиг в сторону переговоров этой осенью", - продолжает Саймон Тисдалл.

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"Поэтому все зависит от предстоящего контрнаступления. Этот день, который уже окрестили "самым длинным днем Украины", может определить долгосрочные отношения страны как с Востоком, так и с Западом. Сейчас Зеленский, которого поддерживают 64% украинцев, придерживается, по крайней мере, публично своей максималистской  позиции - освободить каждый последний дюйм оккупированной территории, но даже когда его войска выходят на позиции, он, несомненно, осознает, что за его спиной между союзниками происходят политические расчеты и размышления в тыловом эшелоне. Чтобы положить конец боли и страданиям украинцев, вскоре их могут попросить проглотить очень горькую пилюлю", - заключает заместитель главного редактора и обозреватель британской газеты The Guardian.

ЕС
Владимир Зеленский
военные силы Украины
НАТО
наступление ВСУ
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