Осенью цены на масло продолжат медленно расти, - экономист Пендзин

Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мы с вами ждем хорошего урожая аграрной продукции в этом году. Но мы напрямую зависят от динамики цен на мировом рынке. А там далеко не так хорош вариант. На сегодняшний момент в европейских странах есть признаки того, что урожай будет значительно меньше, чем они планировали ", - сказал Пендзин.