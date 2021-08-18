Осенью цены на масло продолжат медленно расти, - экономист Пендзин
В Украине цены на масло осенью продолжат расти, но не такими быстрыми темпами
Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Мы с вами ждем хорошего урожая аграрной продукции в этом году. Но мы напрямую зависят от динамики цен на мировом рынке. А там далеко не так хорош вариант. На сегодняшний момент в европейских странах есть признаки того, что урожай будет значительно меньше, чем они планировали ", - сказал Пендзин.
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Министерство экономики ожидает удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла до конца августа.
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В июля 2021 г. года средняя потребительская цена на подсолнечное масло снизилась на 0,7% по отношению к июню вследствие снижения спроса на масло на внешних рынках в ожидании нового урожая подсолнечника, сообщили в "Институте аграрной экономики".
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