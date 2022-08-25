"Осенью тарифы на тепло повысят вдвое", мораторий "действует только до конца года": в СНБО опровергли фейки о ценах на коммуналку

Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое" - это фейк, ведь президент Украины Зеленский подписал Закон №2479-IX от 29.07.2022г., предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

"Да, этот мораторий действует только до конца года, а затем "заплатите" за все месяцы" - на самом деле этот закон будет действовать во время военного положения в Украине и шести месяцев после.

Еще один фейк, что газ включат в платежку.

"Помимо запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по снабжению тепловой энергией и поставкам горячей воды, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа", - отвечают в ЦПИ.

Дочерняя компания Google Jigsaw начинает кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 августа.

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